Dopo gli ascolti della prima puntata, torna questa sera su rai 2 alle 21.20 l’appuntamento con il nuovo docu-reality La Caserma che vede protagonisti 21 giovani tra i 18 e i 23 anni pronti a nuove ed eccitanti sfide.

Tra i nuovi ingressi c’è anche il giovane Matteo Rizzolo, scopriamo insieme di più su di lui.

Chi è Matteo Rizzolo

21 anni e tanta voglia di dimostrare quanto vale. Matteo ha origini siciliane, è nato a Palermo, ,a ha vissuto ad Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento dove vive da otto anni a Parma con la mamma, il papà e i suoi fratelli con i quali ha un rapporto di amore e odio.

Qui studia all’università dove frequenta infatti il corso di scienze motorie, sport e salute e lavora come organizzatore di eventi e viaggi per un blog. In passato ha anche giocato a calcio occupando il ruolo di portiere, arrivando a vincere qualche premio.

Nella scheda di presentazione si mostra volenteroso e determinato a rispettare le regole, consapevole del fatto che è un’ottima occasione per mettersi alla prova lontano dalla propria famiglia.

Curiosità

Dai suoi social, in particolare dal suo profilo Instagram, si scopre che ama viaggiare, ha infatti visitato la Grecia, la Spagna e la Croazia ed ama la musica metal.

Scopriremo sicuramente qualcosa in più nelle prossime puntate del nuovo interessante programma di casa Rai, che punta a sensibilizzare i ragazzi alla disciplina attraverso duri allenamenti e sfide da portare a termine.

