Quali matite marroni per labbra scegliere? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Matite per labbra marroni: la tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Ebbene sì, dopo diversi anni di calo, questo autunno inverno 2024 2025 è tornata di moda la matita marrone per le labbra. Un ritorno quindi agli anni Novanta, dopo appunto andava alla grande. Le Brownie Lips si concentrano proprio su una matita di colore marrone, dal cioccolato al caffè, passando anche per il cappuccino. A rendere virale questo nuovo beauty trend ci ha pensato Hailey Bieber, che ha scelto una matita labbra del colore del cioccolato abbinata a un gloss trasparente per un effetto wow! Ma, la domanda vera e propria è: come faccio per scegliere la tonalità perfetta pe me? Adesso andiamo a vederlo insieme.

Matita per labbra marroni: quale scegliere?

Come abbiamo appena visto, sono tornate di moda le matite labbra marroni, le Brownie Lips. Siccome ci sono davvero tantissime nuance e sfumature, per scegliere quella giusta per noi bisogna tenere conto di un paio di cose, ovvero il proprio sottotono e la propria carnagione. Diciamo che in generale, chi ha un sottotono caldo deve puntare a matite color mattone e caramello, mentre chi invece ha un sottotono freddo può puntare sul cioccolato fondente, sul caffè e sul cappuccino. Se desideriamo un effetto nude, allora la scelta deve ricadere sui marroni rosati, beige o nocciola. L’ideale è poi fare come ha fatto Hailey Biber, ovvero aggiungere un gloss trasparente sulle labbra oppure un rossetto color nude.

Matita per labbra marroni: cosa fare prima di applicarla

La matita labbra marrone è quindi tornata di tendenza. Abbiamo appena visto quali sono le nuance indicate a seconda del proprio sottotono ma, prima di applicare la matita e poi il gloss o il rossetto, è bene tenere a mente alcune cose, affinché il risultato finale sia perfetto: