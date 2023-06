Tra le tentatrici dell’edizione 2023 di Temptation Island c’è anche Matilde Franzoni. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è iniziato lunedì 26 giugno 2023 e il momento dello svelamento delle tentatrici e dei tentatori è avvenuto. Chi è la giovane donna entrata a fare parte del gruppo delle single? Scopriamolo insieme!

Matilde Franzoni, chi è la tentatrice di Temptation Island 2023? Età e lavoro

Non sono molte le informazioni sulla tentatrice Matilde Franzoni. La ragazza è molto giovane: 20 anni di età, arriva da Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Per quanto riguarda lo studio, Matilde Franzoni sta attualmente studiando Cultura e pratica della moda all’Università, ma si dedica anche al lavoro. Franzoni, infatti, lavora anche come hostess per guadagnarsi un po’ di indipendenza economica in più.

La giovane tentatrice ha anche diverse passioni, tra cui spiccano la corsa, che pratica quotidianamente, e la pallavolo, altro sport da lei molto amato.

Matilde Franzoni è molto attiva anche sui social media ed essendo il suo profilo Instagram aperto (@matildeefranzoni), è possibile osservare le foto che è solita pubblicare. I follower che la seguono sono 5294 e i post pubblicati solamente 53. In questi è solita mostrarsi in posa, specialmente con completini intimi e altri abiti molto sensuali. Non mancano ovviamente scatti in compagnia delle amiche e qualche scatto al mare, in vacanza, o a ballare in discoteca: la vita di Matilde Franzoni rispecchia perfettamente la vita di una ragazza di 20 anni. A giudicare dalle fotografie postate sui social, Matilde Franzoni non avrebbe alcun tatuaggio visibile, ma la sua bellezza resta oggettiva.

Estranea al mondo dello spettacolo e della televisione, Matilde Franzoni arriva davanti alle telecamere grazie a Temptation Island 2023. La tentatrice emiliana, infatti, è stata selezionata dal programma per entrare a fare parte delle 14 donne single che, insieme ai 14 uomini single, sono stati presentati proprio durante la prima puntata del reality.

Matilde Franzoni, chi è la tentatrice di Temptation Island 2023? La vita privata della ragazza

Considerando che la tentatrice Matilde Franzoni è da sempre rimasta lontana dal mondo dello spettacolo e da quello del gossip, è piuttosto complesso riuscire a risalire ai dettagli riguardanti la sua vita privata.

Non si hanno perciò informazioni che possano in qualche modo informare il pubblico sulla sua situazione sentimentale passata. Al momento della chiamata al programma condotto da Filippo Bisciglia la giovane emiliana era ovviamente single, in rispetto delle regole dettate da Temptation Island.

Chi sono le altre tentatrici di Temptation Island 2023? I nomi

Accanto a Matilde Franzoni, sono diverse le tentatrici entrate a fare parte del programma di Canale 5. Ci sono, infatti, anche:

Temptation Island 2023 ha alzato il sipario lunedì 26 giugno ed è andato in onda su Canale 5 in prima serata. La prossima puntata è prevista per lunedì 3 luglio 2023, sempre allo stesso orario e sempre sullo stesso canale. Che cosa succederà alle coppie partecipanti?