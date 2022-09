Giorgio Mastrota è convolato a nozze con Floribeth Gutierrez e ha confessato di aver sentito la sua celebre ex, Natalia Estrada, pochi giorni prima del suo matrimonio.

Giorgio Mastrota: le nozze

Giorgio Mastrota e la sua Floribeth sono finalmente marito e moglie: la cerimonia di nozze si è svolta a Bormio alla presenza degli amici e dei parenti più stretti della coppia, che non ama stare sotto le luci dei riflettori.

Il presentatore è più felice che mai e, nella sua ultima intervista, ha svelato perché non ha invitato la sua celebre ex, Natalia Estrada, al matrimonio. I due condividono l’amore per la figlia Natalia Jr e nel corso degli anni sono riusciti a mentenere un buon rapporto d’amicizia nonostante ormai non si frequentino praticamente più. “Ormai facciamo vite distanti”, ha rivelato Mastrota, e ancora: “Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo.

Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì!”.

Il conduttore è padre di quattro figli (due dei quali avuti insieme a Floribeth, Matilde e Leonardo). La sua primogenita, Natalia Jr, lo ha reso nonno di due bambini di cui Mastrota è più innamorato che mai. Lui e Natalia Estrada si recano spesso dalla figlia per fare visita ai loro nipotini.