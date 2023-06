Secondo le ultime indiscrezioni, Massimo Giletti sarebbe pronto per tornare in Rai. L’accordo tra il conduttore di Non è l’Arena e la tv di Stato sarebbe già stato firmato. Per lui è prevista una nuova trasmissione televisiva.

Massimo Giletti torna in Rai: quando inizierà il suo nuovo programma tv?

Dopo diversi giorni di totale silenzio, si torna a parlare del possibile ritorno in Rai di Massimo Giletti, con diverse indiscrezioni. In questo momento così delicato per la tv di Stato, in cui ci saranno moltissimi cambiamenti, si è molto discusso su questo argomento, soprattutto dopo la chiusura improvvisa della trasmissione Non è l’Arena da parte di La7. Le notizie che riguardano il giornalista sembrano essere sempre più contrastanti, ma nelle ultime ore c’è stato un aggiornamento importante. Pare, infatti, che il conduttore abbia fatto un passo avanti più concreto verso il suo ritorno alla Rai.

A dare la notizia, questa volta, è stato Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dal giornalista, le trattative tra la Rai e Massimo Giletti sarebbero già concluse, con un accordo firmato da entrambe le parti. Alberto Dandolo ha rivelato che il ritorno del conduttore di Non è l’Arena alla tv di Stato potrebbe essere stato voluto in modo particolare da Matteo Salvini. A quanto pare, il ministro dei Trasporti avrebbe deciso di aiutare Massimo Giletti, spingendo per fare in modo che potesse realmente tornare in Rai. Su Oggi si legge che il leader della Lega ha una grande stima professionale e umana per il giornalista e che dopo la chiusura della sua trasmissione su La7 abbia spinto notevolmente per farlo rientrare in Rai. Nessuna di queste notizie, però, è stata confermata o smentita da Massimo Giletti o dai vertici di Viale Mazzini.

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai: una trasmissione inedita

A sostegno di questa ipotesi anche quello che ha scritto Davide Maggio qualche giorno fa. Il blog ha rivelato che Massimo Giletti è già stato avvistato negli uffici di Viale Mazzini, sede centrale della Rai. In tanti si sono chiesti come mai il giornalista abbia incontrato le più alte cariche della dirigenza Rai, senza limitarsi a parlare con “un semplice direttore”. Ovviamente non ci sono risposte certe. Se il ritorno di Massimo Giletti dovesse essere confermato, resta da capire quale potrebbe essere la sua nuova collocazione all’interno dei palinsesti Rai. Secondo Alberto Dandolo, il conduttore avrebbe già in cantiere una trasmissione inedita, un nuovo format firmato da lui, proprio come Non è l’Arena. Da tempo ormai è completamente sfumata per lui la possibilità di sostituire Fabio Fazio nella domenica sera di Rai 3, ma i cambiamenti in Rai sono continui, per cui non resta che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti per la prossima stagione, per capire quali notizia sono vere e quali in realtà verranno smentite.