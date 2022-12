Valeria Marini e Gabriele Cirilli sono stati tra i protagonisti più amati, ma anche tra i più chiacchierati della scorsa edizione di Tale e Quale Show. I due in questa puntata speciale natalizia andata in onda domenica 11 dicembre e intitolata “NaTale e Quale Show” sono saliti in palco formando una coppia inedita e per certi versi piacevole da vedere.

Com’era prevedibile, Cristiano Malgioglio è intervenuto al termine dell’esibizione.

NaTale e Quale Show, Valeria Marini e Gabriele Cirilli sono “La Bella e la Bestia”

I due concorrenti hanno portato la loro personale interpretazione di “È una storia sai”, versione italiana di “Tale as old as time” tratta dal film d’animazione del 1991 “La Bella e la Bestia” e portata al successo nel nostro paese da Gino Paoli e dalla figlia Amanda Sandrelli.

L’atmosfera portata da Marini e Cirilli non poteva che essere dunque da fiaba, un aspetto che è stato in linea di massima molto apprezzato.

La reazione di Cristiano Malglioglio

Nel frattempo Cristiano Malgioglio è intervenuto commentando in modo critico anche se con tono scherzoso ha preferito non dire troppo: “Non so chi è la Belva e chi è la Bella, sono spaventato”, ha dichiarato.

Infine ha aggiunto: “Se dovessi dare un giudizio, è meglio non dire niente. Per i bambini va bene, hanno cantato terribilmente ma col cuore”.