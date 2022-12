La puntata natalizia di Tale e Quale Show, intitolata per l’occasione NaTale e Quale Show, è iniziata con un’assenza che si è rivelata essere fin da subito ben visibile. La cantante Loretta Goggi non è seduta sul tavolo dei giudici. A spiegare cosa l’ha trattenuta dal partecipare è stata la stessa giudice che è intervenuta in collegamento telefonico.

A sostituirla sarà Carolina Rey.

NaTale e Quale, Loretta Goggi è assente: qual è il motivo

Non era mai successo che Loretta Goggi fosse assente ad una puntata. A fermarla tuttavia è stata un’influenza stagionale che l’ha tenuta a letto proprio in questi giorni che precedono il Natale. Per fortuna non c’è nulla di grave e siamo certi che potremo presto rivederla in televisione. Lo stesso Carlo Conti le ha augurato di guarire quanto prima: “Rimettiti presto”, le ha detto il conduttore.

Le reazioni sui social

Nel frattempo sono in molti che sui social si sono chiesti dove fosse la giudice: “Loretta Goggi con l’influenza la disgrazia più grande di Tale e Quale Show ma comunque la guerriera non molla” ; “Ma sbaglio o oggi non c’è la Goggi?” ; “Scusate mi sto perdendo, la Goggi dov’è?”, sono alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter.