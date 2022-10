Il Collegio: conosciamo Marie France Baron, nuova insegnante

Il Collegio è il fortunatissimo reality di Rai 2 giunto ormai alla settima edizione, che ha debuttato il 18 ottobre 2022 confermando la fedeltà del pubblico al formato. La scorsa edizione era ambientata negli anni 70, mentre questa, che vanta tra i professori anche la presenza di Nino Frassica, si colloca nel 1958.

Un salto nel passato non indifferente, con tanti cambi nei ruoli dei professori.

Tra le new entry di quest’anno c’è anche Marie France Baron, figura che accompagnerà gli studenti nel docu-reality nel loro “viaggio nel passato”. Conosciamo meglio Marie France Baron!

Nel clima di severità e serietà dettato dagli anni 50, Marie France Baron, come il nome poteva aiutare a intuire, sarà la docente incaricata dell’insegnamento della lingua francese al nuovo gruppo classe dell’amato programma Rai.

Al momento non si hanno troppe informazioni sul suo conto: non sappiamo, per esempio, la sua data di nascita precisa. Sappiamo però che è del 1969, dunque ha 53 anni ed è chiaramente di origini francesi. Sappiamo inoltre che ha conseguito, dopo il diploma, la laurea in Scienze della comunicazione a cui ha aggiunto poi un diploma universitario in Psicologia. Una docente a tutto tondo, insomma, e certamente esigente con i suoi nuovi studenti.

Marie France Baron: curiosità sulla nuova insegnate de Il Collegio

Sul backgrorund di Marie France Baron si sa poco, quindi, anche se forse la sua partecipazione a Il Collegio potrà aiutarci a ricostruire meglio la sua storia. Non sappiamo quando e perché ha lasciato la Francia, fatto sta che vive da tanto in Lombardia. Per quanto concerne la sua carriera scolastica, sappiamo che dal 2015 lavora in una scuola in provincia di Milano, per la precisione nella scuola civica di Sesto San Giovanni.

La curiosità invece circa la situazione sentimentale della nuova insegnante è destinata a restare insoddisfatta. La docente risulta irreperibile sui social: non si riesce a rintracciarne un profilo né su Facebook né su Instagram e, se ne ha uno, forse lo tiene in modalità privata e risulta non identificabile. Capiamo dunque che Marie France Baron è piuttosto legata alla sua privacy e poco importa se la carriera l’ha condotta sul piccolo schermo: è determinata comunque a tenerne privati i dettagli. Non sappiamo quindi se sia sposata o se abbia figli o se sia impegnata sentimentalmente con qualcuno.

Sono però trapelate alcune piccole curiosità sul suo conto, forse destinate ad aumentare con l’avanzare del programma. Sappiamo infatti che nel corso della sua vita si è sempre rimboccata le maniche dal punto di vista lavorativo: prima di arriavare a fare l’insegnante e ben prima dell’esordio su Rai 2 con Il Collegio, ha lavorato come baby sitter e nei centri estivi, nonché come hostess e come commessa in un centro commerciale. Si tratta di una donna che ha investito molto su se stessa e dedita al lavoro, che senza dubbio pretenderà molto dai suoi studenti!

Con Il Collegio forse Marie France Baron si farà conoscere un po’ meglio dal pubblico?