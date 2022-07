Uomini e Donne: Maria Tona lancia il primo singolo

Maria Tona, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, ha lanciato il suo primo singolo. La canzone si intitola Pezzi e parla di chirurgia estetica, campo di cui la donna è molto esperta.

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, Maria Tona è tornata alla sua vita di sempre. A capo della Tona Clinic, un’organizzazione di consulenti per la chirurgia, la dama ha anche deciso di mettersi alla prova anche nel mondo della musica. Ha lanciato il suo primo singolo, intitolato Pezzi. Il brano, neanche a dirlo, parla di chirurgia estetica.

Perché Maria Tona ha deciso di dedicare un singolo alla chirurgia estetica? La dama, come riporta Isa&Chia, ha dichiarato:

“Non serve che la gente sottolinei che sono rifatta, perché sono la prima a dichiarare e raccontare cosa ho fatto. […] Grazie ai miei figli che mi hanno sempre accompagnata e seguita. Sono i punti fermi della mia esistenza, loro che, in qualche modo, mi hanno restituito una spensieratezza ed una gioventù che non ho mai vissuta. Facile criticare le donne rifatte, ma io credo di avere fatto una cosa grande, eroica , mettendo al mondo i miei cinque figli. Amarci e sentirci belle senza avere necessariamente il consenso di qualcuno ci fa vivere meglio. Credo che ognuno di noi debba potersi sentire bene nel proprio corpo. Se qualcosa ci mette a disagio, perché non ricorrere alla chirurgia e risolvere? È come indossare abiti che ci fanno sentire belle o vestiti che mortificano la nostra figura e, soprattutto, la nostra anima”.

L’ex dama di Uomini e Donne non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Non a caso, ne ha fatto il suo mestiere.

Intervistata da La Gazzetta dello Spettacolo, Tona ha spiegato il motivo per cui è nata Pezzi. Il primo singolo è una vera e propria provocazione. Ha dichiarato:

“Vorrei poter abbattere questo provincialismo che vige in Italia. Questo parlare dietro, per poi invidiare, fondamentalmente, chi fa cose che anche noi vorremmo fare, è ridicolo. Ho quindi servito loro un piatto caldo per potermi realmente criticare. Premetto però, come dicevo prima, che mio figlio chiuderà il video dicendo, ‘mi dissocio’. Il punto, ad ogni modo, è che questo criticare ritengo sia provinciale. Ben vengano le donne rifatte lì dove vi è una reale esigenza. Io lo sono ma è pur vero che ho messo al mondo cinque figli. A settembre, tra l’altro, sarò in un programma televisivo in una veste differente da ciò che avete potuto vedere ora”.