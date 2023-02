Mare Fuori 3: chi è l’attrice che interpreta Liz?

Liz è un personaggio di Mare Fuori che ha appassionato i fan della serie. Un’educatrice apparentemente dura, che nasconde un cuore tenero, e ha instaurato un rapporto di complicità con Edoardo Conte.

Mare Fuori: il personaggio di Liz

Mare Fuori sta ottenendo un successo incredibile.

Le prime due stagioni si possono vedere su Netflix, mentre la terza è disponibile su RaiPlay e sta andando in onda su Rai 2 ogni mercoledì. Tra i tanti personaggi amati dal pubblico c’è anche Liz, un’educatrice apparentemente dura, che nasconde un cuore tenero. Liz è una donna che lavora all’IPM di Napoli come educatrice e che ogni giorno deve avere a che fare con ragazzi che spesso la provocano e la mettono alla prova.

Per questo mostra il suo lato più duro, nella speranza di farsi sempre rispettare ma anche di metterli in riga e cercare in qualche modo di educarli. Non è un lavoro semplice, e Liz ha anche un passato che l’ha traumatizzata, legata proprio ad un ragazzo che era all’IPM. Nel corso delle stagioni si nota che Liz instaura un rapporto speciale, di grande complicità, con Edoardo Conte, che si rivolgerà proprio a lei quando ne avrà bisogno, soprattutto in questa terza stagione.

Senza spoilerare troppo, possiamo dire che Liz avrà un ruolo molto importante in questa serie e che metterà in gioco se stessa, commettendo forse qualche errore, proprio per proteggere uno dei ragazzi dell’IPM.

Mare Fuori: l’attrice che interpreta Liz

L’attrice che interpreta il ruolo di Liz in Mare Fuori è Anna Ammirati. L’attrice è nata a Napoli nel 1979 e ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione quando era molto piccola. “Avevo 8 anni quando feci la mia prima comparsa in ‘Miseria e nobiltà’ di Scarpetta. La passione per il teatro ovviamente non sapevo che cosa fosse, la vera appassionata era mia madre, sognava che io facessi l’attrice e mi portava in giro dicendo a tutti: ‘Mia figlia è bravissima!’. Quando poi ho effettivamente portato avanti questo mestiere, che è molto faticoso, un giorno, scherzando, le ho detto: ‘mi hai rovinato’” ha raccontato al Corriere della Sera. Il successo è arrivato nel 1997, quando ha attirato l’attenzione di Tinto Brass, che l’ha voluta come protagonista di Monella, quando aveva solo 19 anni. L’attrice ha raccontato di essere molto tormentata e ribelle a quell’epoca e di avere un gran desiderio di essere indipendente. Da quel momento ha avuto una grande carriera. Ha recitato in film come Rose e pistole, Quartetto, La Repubblica di San Gennaro, Ma che bella sorpresa, La mia banda suona il pop e La notte più lunga dell’anno. Sul piccolo schermo, oltre a Mare Fuori, ha avuto ruoli nelle serie tv La squadra, Donna Detective, L’allieva, Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale e In punta di piedi. È molto attenta a proteggere la sua privacy, ma si sa che ha una figlia ventenne, Sara, nata dall’amore con il collega Graziano Piazza. Nel personaggio che interpreta in Mare Fuori, come lei stessa ha rivelato a Chi, ci sono diversi elementi autobiografici vista la sua turbolenta esperienza giovanile. “Per la prima stagione sono stata nel vero Ipm di Nisida. Ho avuto l’occasione di incontrare alcuni ragazzi e ricordo i loro occhi, occhi di chi chiede una seconda possibilità. Ho ancora i brividi a ripensarci. Questa emozione l’ho messa tutta nel personaggio. Sono proprio Liz, una spericolata pure lei, ma non così istintiva come la ragazzina di allora, sono diventata molto più lenta” ha dichiarato l’attrice, sottolineando che da piccola era molto tormentata, come i ragazzi di Mare Fuori.