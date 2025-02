Un pomeriggio di emozioni e musica

Il 23 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.10, Domenica In torna in diretta su Rai1 con la sua ventiquattresima puntata, condotta dalla carismatica Mara Venier. Dopo il grande successo della puntata dedicata al Festival di Sanremo 2025, la conduttrice veneziana promette un pomeriggio ricco di emozioni, musica e attualità. Gli ospiti di questa settimana includeranno alcuni dei protagonisti del festival musicale, che si esibiranno in studio, regalando momenti indimenticabili al pubblico.

Ospiti musicali da Sanremo

Tra i cantanti attesi in studio, Simone Cristicchi presenterà la sua toccante canzone Quando sarai piccola, mentre Francesco Gabbani porterà la sua energia con Viva la vita. Non mancherà Marco Masini, che, accompagnato al pianoforte, delizierà i telespettatori con alcuni dei suoi successi, tra cui Ci vorrebbe il mare. Inoltre, il vincitore della sezione Nuove Proposte, Settembre, si esibirà con la sua canzone Vertebre. A rendere il tutto ancora più speciale, ci sarà un divertente siparietto con Topo Gigio, che farà la sua apparizione in studio, portando un sorriso e un po’ di nostalgia.

Attualità e storie toccanti

Non solo musica, ma anche attualità nella puntata di Domenica In. Mara Venier avrà il privilegio di intervistare Claudia Ciampa, la madre del piccolo Ethan, recentemente tornato in Italia dopo un difficile periodo di separazione dal padre. La presenza di Claudia, insieme all’Avvocato Gian Ettore Gassani e alla nonna del bambino, Luciana Aiello, porterà in studio una storia di speranza e resilienza, toccando il cuore di tutti i telespettatori. Questo segmento si preannuncia come uno dei momenti più intensi della trasmissione, dimostrando come Domenica In riesca a coniugare intrattenimento e temi di rilevanza sociale.

Il successo di Domenica In

La trasmissione, condotta da Mara Venier, continua a riscuotere un grande successo, con ascolti che superano i 5 milioni di telespettatori. La puntata dedicata a Sanremo ha registrato picchi di oltre 6 milioni, confermando la trasmissione come un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano. Nonostante le voci di un possibile addio, Mara ha dichiarato di essere ancora molto coinvolta e appassionata al suo lavoro, lasciando aperta la possibilità di continuare a condurre il programma anche in futuro.