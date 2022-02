Tornato alla vita reale da qualche giorno, Manuel Bortuzzo ha deciso di dedicare un tatuaggio a Lulù. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip e adesso hanno intenzione di fare sul serio, tanto che si parla di convivenza e matrimonio.

Manuel Bortuzzo: un tatuaggio per Lulù

Ospite di Casa Chi, Manuel Bortuzzo ha parlato della sua esperienza al GF Vip. Nel reality più spiato d’Italia, nonostante i dubbi iniziali, ha trovato l’amore. Lulù Selassié è entrata nella sua vita in punta di piedi e adesso non potrebbe più fare a meno di lei. E’ per questo che il nuotatore ha deciso di dedicarle un tatuaggio. Ha dichiarato:

“Ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui”.

Non solo a Lulù, Manuel ha dedicato un tattoo anche ai cambiamenti. “L’altro tatuaggio dice ‘Cambiamenti’, che indica tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella mia vita, belli o brutti è indifferente“, ha ammesso Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip: i cambiamenti

L’esperienza al GF Vip, per sua stessa ammissione, l’ha cambiato tantissimo. E’ riuscito a condividere il suo “dolore“, cosa impensabile prima di diventare “Vippone”. All’inizio del suo percorso non pensava di riuscire a mettersi a nudo, poi, grazie alle persone incontrate, soprattutto Lulù e Aldo, ha mostrato le sue fragilità.

Ha raccontato:

“È cambiata quando capisci di avere davanti una persona che ha quella voglia e quella sensibilità per sentire ad ascoltarlo il tuo dolore. Quando hai delle incomprensioni dentro, non vuoi mai lasciarle andare nelle mani degli altri, hai sempre paura di ricevere una delusione da chi hai davanti, magari che questo sia trattato con superficialità. Quando trovi però persone come Aldo Montano e Lulù capisci che puoi condividerlo”.

Al GF Vip, Manuel non ha trovato solo l’amore, ma anche un grande amico, un fratello: Aldo Montano. E’ stato lo schermidore il suo più grande punto di riferimento e l’ha capito proprio quando l’ha incontrato per la prima volta.

Il rapporto con Aldo Montano

“Quando l’ho abbracciato, ho sentito la sua forza, ho visto il suo sorriso e mi sono detto: ‘Wow, qui dentro ho un fratello, una spalla’. E così è stato“, ha ammesso Bortuzzo in merito a Montano. I due hanno costruito un rapporto bellissimo, più fraterno che amicale. Anche Aldo, intervistato dal settimanale Chi, ha parlato di questa sintonia fortissima.

“Mi piace che mi veda come un fratello perché ho 20 anni più di lui e pensavo di essere lo zio buono o un fratello attempato. È stato tutto naturale, complice la passione per lo sport. La nostra vita è stata simile, siamo partiti da casa da piccoli con la nostra valigia di sogni e speranze. Lui ha una famiglia unita, molto italiana, e io uguale…“, ha ammesso lo schermidore.