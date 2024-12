Un nuovo inizio per Manuel Bortuzzo

Il campione paraolimpico Manuel Bortuzzo sembra aver finalmente trovato la serenità dopo un periodo turbolento. La sua nuova compagna, Costanza Di Stefano, è una studentessa romana che ha saputo riportare il sorriso sul volto dell’atleta. Dopo una relazione complessa con Lulù Selassiè, caratterizzata da tensioni e una denuncia per stalking, Manuel è pronto a voltare pagina e a vivere un amore autentico e sincero.

La storia d’amore con Costanza

Costanza, che studia allo IED di Firenze, ha conquistato il cuore di Manuel in modo inaspettato. I due si sono conosciuti tramite un video su TikTok, dove la giovane raccontava le difficoltà di parlare il dialetto toscano. Questo incontro virtuale ha dato vita a una connessione profonda, che ha portato Manuel a contattarla. Nonostante inizialmente fosse fidanzata, il destino ha voluto che la loro storia potesse sbocciare una volta che Costanza è tornata single.

Una vacanza indimenticabile alle Seychelles

La coppia ha deciso di trascorrere una vacanza insieme alle Seychelles, un viaggio che ha segnato un momento importante nella loro relazione. Manuel ha rivelato che, nonostante la brevità della loro conoscenza, il loro rapporto è stato caratterizzato da una sincera intimità e rispetto reciproco. “Poteva essere presto, ma il nostro è sempre stato un rapporto super sincero”, ha dichiarato l’atleta, sottolineando quanto sia stata speciale questa esperienza condivisa.

Un amore che fa sorridere

Costanza ha portato una ventata di freschezza nella vita di Manuel, che ha vissuto momenti difficili negli ultimi anni. La studentessa, pur mantenendo un profilo basso sui social, ha dimostrato di essere una persona che comprende e supporta il campione. “Sa tutto di me, posso dirle tutto”, ha affermato Manuel, evidenziando la fiducia che ha riposto in lei. Questo nuovo amore rappresenta per lui una rinascita, un’opportunità per ricominciare a credere nell’amore e nella felicità.

Il futuro di Manuel e Costanza

Con il cuore leggero e una nuova compagna al suo fianco, Manuel Bortuzzo guarda al futuro con ottimismo. La loro storia, iniziata in modo casuale, si sta trasformando in un legame profondo e significativo. Entrambi sembrano pronti a costruire un percorso insieme, affrontando le sfide della vita con il sorriso e la gioia che solo un amore autentico può portare. La rinascita di Manuel è un esempio di come, anche dopo le tempeste più forti, sia possibile trovare la luce e la felicità.