Il grande finale di Manifest 4 sta per arrivare su Netflix. Dopo la prima parte uscita il 4 novembre 2022, nel corso del 2023 uscirà la parte II, l'ultima.

Grazie a Netflix Manifest ha una quarta stagione: sebbene NBC avesse deciso di eliminare dal proprio palinsesto la nota serie-tv drammatico-thriller e avventuriera, la piattaforma streaming Netflix ha deciso di proporre comunque il grande finale di stagione.

Scopriamo insieme maggiori dettagli riguardo la stagione 4 di Manifest.

Manifest 4: data di uscita della nuova (e ultima) stagione

Grazie a Netflix il grande pubblico fan della serie di Jeff Rake potrà godere del grande finale di stagione. La prima parte della quarta stagione di Manifest è uscita sulla piattaforma il 4 novembre 2022.

Le riprese di Manifest 4 part I sono iniziate a novembre 2021, si sono messe in pause per il periodo di Natale e hanno ripreso verso il 10 gennaio 2022, concludendosi circa verso marzo 2022.

Verso metà giugno 2022, invece, sono cominciate le riprese di Manifest 4 part II che si sono concluse indicativamente verso il mese di ottobre 2022: quando esce la seconda (e ultima) parte di Manifest 4?

Netflix ancora non ha annunciato la data ufficiale di uscita della seconda parte di Manifest 4, ma stando alle tempistiche di produzione, di postproduzione e tutto ciò che riguarda la parte organizzativa, si presume che Manifest 4 part II arriverà nel corso del 2023.

L’attesa è quasi finita, ma il pubblico dovrà aspettare ancora un po’.

Per la stagione finale della nota serie-tv Netflix ha optato per un totale di ben 20 episodi, divisi appunto in due blocchi da 10 ciascuno. La durata degli episodi è di circa 40-50 minuti.

Il cast di Manifest 4

Sicuramente nel cast di Manifest 4 si ritroveranno i due protagonisti assoluti dell’intera serie: Ben e Michaela Stone, rispettivamente interpretati da Josh Dallas e da Melissa Roxburgh.

Accanto a loro due ci saranno numerosi altri attori e attrici, tra cui:

Luna Blaise : interpreta Olive Stone

: interpreta Olive Stone J.R. Ramirez : interpreta Jared Vasquez

: interpreta Jared Vasquez Ty Doran : interpreta Cal Stone

: interpreta Cal Stone Parveen Kaur : interpreta Saanvi Bahl

: interpreta Saanvi Bahl Daryl Edwards : interpreta Vance

: interpreta Vance Matt Long : interpreta Zeke Landon

: interpreta Zeke Landon Holly Taylor: interpreta Angelina (entrata nel cast in Manifest 3)

Probabilmente ci saranno alcuni nuovi ingressi all’interno del cast, ma ancora non si hanno informazioni precise a riguardo.

Manifest è una produzione Warner Bros. TV, Universal Television e Compari Entertainment. I produttori esecutivi della serie-tv sono Robert Zemeckis, Jack Rapke, Jackie Levine e Len Goldstein.

Di che cosa parlerà Manifest 4 Part II?

La prima parte della quarta stagione si era conclusa con un’immagine ben precisa: Cal è vivo grazie al sacrificio di Zeke e potrà continuare ad aiutare tutti gli altri passeggeri e, di conseguenza, l’intero mondo.

Il regista di Manifest Jeff Rake ha inoltre dichiarato:

[…] anche se ci stiamo avvicinando ai dieci episodi finali e sappiamo che il destino del mondo è a rischio, continueremo a raccontare storie molto personali riguardanti gli stessi personaggi che conosciamo e amiamo. La configurazione cambierà un po’ e sarà più concentrata sulla comunità di passeggeri e meno solo su casa Stone. Approfondiremo la conoscenza di altri personaggi.

L’arrivo di un pacco misterioso per Cal stravolge tutto ciò che i sopravvissuti sapevano del volo 828 e ciò sarà la chiave per scoprire il segreto dei Calling: il viaggio continua.