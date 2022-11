Manifest 4: la trama e uscita della seconda parte

I primi dieci episodi della quarta stagione di Manifest sono ufficialmente disponibili su Netflix. Scopriamo insieme la trama di questa quarta stagione e quando uscirà la seconda parte, che sarà anche l’ultima.

Manifest: uscita la prima parte della quarta stagione

Il momento tanto atteso dai fan è ufficialmente arrivato. I primi 10 episodi della quarta e ultima stagione di Manifest sono ufficialmente disponibili su Netflix, dal 4 novembre. La serie è partita nel 2018 sul network televisivo americano NBC, per poi approdare ad inizio anno sulla più grande piattaforma di streaming, ottenendo un successo davvero incredibile e conquistando in modo particolare la generazione Zeta. Le prime tre stagioni sono state per molte settimane alla prima posizione delle serie più viste su Netflix.

I fan di tutto il mondo ne hanno parlato sul web, per confrontarsi sui tanti misteri raccontati dalla serie, tirando fuori numerose teorie e interpretazioni. La trama inizia con l’aereo di linea 828 con a bordo 191 persone che scompare misteriosamente. Dopo cinque anni da quel tragico evento il volo riappare, atterrando a New York come se nulla fosse accaduto. Per i passeggeri e l’equipaggio il tempo sembra essersi letteralmente fermato.

Le loro famiglie sono state costrette per anni a convivere con questa perdita, ma si tratta solo dell’inizio di una serie di avvenimenti misteriosi che coinvolgeranno i passeggeri del volo, come per esempio sentire delle strane voci che sembrano anticipare gli avvenimenti futuri.

Manifest: la trama della quarta stagione

La quarta stagione di Manifest riparte da un salto temporale. Due anni dopo lo sconvolgente omicidio di Grace, per mano di Angelina, la famiglia Stone è completamente distrutta. Ben è letteralmente devastato e continua a piangere sua moglie e a cercare Eden, la figlia che è stata rapita. L’uomo è consumato da questo terribile dolore, tanto da dimettersi dal ruolo di co-capitano della scialuppa, lasciando il comando a Michaela. Si tratta di un incarico quasi impossibile, visto che i movimenti di ciascun passeggero vengono controllati da un registro del governo. Mentre la data di morte si avvicina sempre di più e i passeggeri cercano disperatamente un modo per sopravvivere, arriva un misterioso personaggio che porta un pacchetto per Cal, che sconvolge completamente tutto ciò che sanno del volo 828 e che consentirà di scoprire qual è il segreto delle chiamate tramite un viaggio molto coinvolgente, profondo, emotivo e sicuramente spiazzante.

Manifest 4: quando arriva la seconda parte?

Moltissime persone hanno già iniziato a vedere i primi dieci episodi della tanto attesa quarta stagione di Manifest, ma tutti si stanno chiedendo quando uscirà la seconda parte, composta da altri dieci episodi. Per il momento Netflix non ha ancora dato informazioni e non ha fatto sapere quando ha intenzione di distribuire la seconda e ultima parte della sere. Secondo alcuni i nuovi episodi potrebbero arrivare ad inizio 2023, mentre altri sono convinti che bisognerà aspettare di più. Per il momento i fan della serie non possono fare altro che godersi questa prima parte dell’ultima stagione di Manifest, in attesa del gran finale.