Le creme con ingredienti naturali, insieme alle maschere e all'uso di guanti sono i metodi adatti per le mani screpolate e per la loro protezione.

La stagione invernale è deleteria per il benessere e la salute della pelle. In questo periodo, a causa delle temperature rigide, le mani risentono di secchezza e disidratazione. Proviamo a vedere come trattare le mani screpolate proteggendole dai fattori e dagli attacchi quotidiani di ogni giorno per avere una pelle liscia e morbida.

Mani screpolate in inverno

Con l’arrivo della stagione invernale, capita che le mani tendano a screpolarsi e a risentire delle temperature rigide del periodo. La pelle delle mani è molto più delicata e sensibile rispetto a quella del viso. Essendo poveri di ghiandole sebacee, le mani screpolate sono una conseguenza di questo tempo e delle temperature.

Inoltre risulta essere maggiormente sensibile ed esposta agli sbalzi di temperatura. Durante il periodo invernale tende a essere particolarmente ruvida con la pelle che comincia a tirare e dare una sensazione fastidiosa.

Diventa fondamentale quindi prendersene cura usando trattamenti e prodotti che siano specifici per la pelle screpolata.

La pelle delle mani risulta essere difficile da trattare e idratare. Le mani sono spesso screpolate proprio perché ogni giorno vanno incontro ad attacchi e aggressioni come lavarle tutti i giorni con l’acqua che contiene calcare oppure usare dei trattamenti e detersivi che sono ricchi di grassi e ne peggiorano la salute.

L’igiene delle mani è importante proprio per evitare di andare incontro a influenza e raffreddori.

Durante la stagione invernale, usare i trattamenti idratanti e nutrienti è la giusta soluzione per evitare che la pelle si secchi oppure che le mani si screpolino. Le soluzioni a base naturale sono le migliori anche per le proprietà di ogni prodotto.

Mani screpolate in inverno: cosa fare

Per proteggere le mani screpolate in inverno, bisogna adottare una serie di comportamenti e di gesti quotidiani che possano evitare di disidratarle, seccarle o di indebolirle. Prima di tutto è utile usare un sapone neutro specifico per mani secche e fragili, in seguito asciugarle molto bene e applicare una crema idratante.

Secondo gli esperti, è molto importante cercare di introdurre sia negli alimenti e passi a tavola, ma anche sotto forma di integratori delle proteine che aiutino a rallentare l’invecchiamento. La vitamina E è un ottimo lenitivo dalle proprietà idratanti così come la vitamina F che ha il compito di ricostruire la barriera cutanea.

Altrettanto importanti da usare per le mani screpolate sono le creme a base di componenti naturali come l’aloe vera che ha proprietà idratanti. Superata la soglia dei 50 anni, si consiglia di utilizzare delle creme a base di ceramidi che permettono di aumentare la compattezza cutanea. La crema nutriente va applicata poco prima di andare a dormire in modo che si assorba durante la notte.

In inverno quando le temperature sono molto rigide, è consigliabile utilizzare dei guanti in pelle per proteggere le mani dal freddo eccessivo. In casa invece è consigliabile usare dei guanti in lattice quando si lavano i piatti o si tratta con detergenti e prodotti casalinghi. È altrettanto raccomandato l’uso di esfolianti da applicare alcune volte al mese per eliminare i batteri e le tossine in eccesso.

Mani screpolate: i migliori prodotti

Per trattare i problemi della pelle screpolata, sono diversi i prodotti da usare disponibili sull’e-commerce di Amazon con offerte da non perdere. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le promozioni relative. Qui abbiamo preparato una classifica con tre prodotti per le mani screpolate che sono scelti tra i più apprezzati con la descrizione di ciascuno.

1)Furtime crema mani set

Un set di 10 creme che si prendono cura sia delle belle delle mani secche e screpolate, ma anche dei piedi, gomiti e delle ginocchia. Sono a base naturale i cui componenti lasciano la pelle liscia e morbida. Sono a base di giglio, tè verde latte che forniscono la giusta idratazione di cui le mani hanno bisogno.

2)5 paia maschera per le mani miele e latte

Sono una confezione di 5 maschere per le mani secche e disidratate a base di ingredienti naturali quali miele e latte che hanno proprietà rigeneranti, idratanti e nutrienti per la pelle. Molto efficace senza ingredienti nocivi o dannosi. Leviga le rughe sottili.

3)Histomer crema mani riparatrice

Una crema mani anti-age adatta soprattutto per le mani che sono screpolate oppure secche. Un prodotto dalle proprietà idratanti a base di estratti vegetali quali aloe, oliva, propoli, vitamina C ed E. Indicata anche per la secchezza e ruvidità delle mani. Riduce sia le macchie cutanee che lo stress ossidativo. Priva di qualsiasi aroma o profumo per rispettare il pH della pelle ed evitare reazioni allergiche.

Oltre alle creme per le mani screpolate, si consiglia la migliore maschera rinforzante da usare anche per le unghie.