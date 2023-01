TikTok continua a lanciare tendenze e per stare al passo con le temperature ha deciso di lanciare un nuovo trend letteralmente freddo. Si tratta del make-up I’m cold («ho freddo», letteralmente), ma di che cosa si tratta nello specifico?

TikTok trend make-up I’m cold: ecco che cos’è

L’hashtag #imcoldmakeup vanta un totale di 180 milioni di visualizzazioni, a dimostrazione di quanto TikTok riesca a essere un generatore di trend incredibile.

A lanciare la nuova tendenza ci ha pensato la regina della skincare e delle labbra perfette: Hailey Bieber. Dopo le unghie shimmer e l’effetto glossy su viso e labbra, Mrs. Bieber ha optato per qualcosa di diverso, facendo comunque centro nel giro di poco.

Il nuovo trend make-up esplodo su TikTok si chiama I’m cold e come suggerisce il nome, vuole ricreare sul viso l’effetto che il freddo (aria gelida, temperature basse e tipici agenti atmosferici invernali) provoca sul viso di ogni persona.

L’elemento portante di tutto il make-up I’m cold? Ovviamente il rossore, tipico della stagione invernale, che va a colpire principalmente guance e naso.

A quanto pare l’effetto del freddo sul viso è diventato tendenza e pare anche piacere molto: da quando Hailey lo ha proposto su TikTok, infatti, sono milioni le ragazze che hanno voluto replicare il make-up e i risultati, stando ai video circolanti sul social, sono effettivamente molto cool.

Sarà il rossore che rende l’incarnato subito più sano e più fresco, sarà la luce che il make-up emana su tutto il viso; insomma, il make-up I’m cold rimarrà tendenza ancora per un bel po’ di tempo, soprattutto in inverno.

Come ricreare l’effetto I’m cold con il make-up?

Hailey Bieber non ne sbaglia una: tutto quello che propone sui social, in un modo o nell’altro, funziona. Il nuovo trend make-up I’m cold è perfetto per l’inverno: incarnato rosso come se si fosse sulla pista da scii ma con una bella dose di luce.

Ricreare il trend è semplicissimo: il prodotto su cui dovrete fare affidamento è solo e solamente uno, il blush. Che sia in crema o in polvere, è lui il vero protagonista del make-up I’m cold. Utilizzare un blush in crema vi garantirà un risultato più cremoso e luminoso, ma andrà bene qualsiasi tipologia di blush abbiate a disposizione.

Una volta fatta una buona base viso (correttore, fondotinta in caso di necessità e cipra per fissare il tutto), passate all’applicazione del blush sulle guance e sul naso, se rosa acceso ancora meglio. Non abbiate paura di insistere, la particolarità del make-up I’m cold è proprio il rossore, dunque abbondate.

Raggiunto l’effetto desiderato, passate all’illuminante, altro prodotto fondamentale per ricreare il trend. Munitevi di un buon illuminante bianco ghiaccio shimmer e applicatelo lungo il ponte del naso e sulla sua punta, non ve ne pentirete. Se vi piace splendere e se volete essere perfettamente in trend, insistete anche su guance e zigomi fino alle tempie: non sentite freddo adesso?

Il make-up I’m cold vi conquisterà in men che non si dica; la sua semplice realizzazione e la sua altrettanta velocità vi faranno innamorare del trucco, oltre che a farvi venire voglia di andare in montagna a risplendere come la neve al sole.