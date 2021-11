Per Natale 2021 gli occhi si illuminano di sfumature preziose e le labbra si riempiono di glitter. In questo articolo abbiamo raccolto qualche idea che si ispira a quelle che sono le tendenze make up più belle, da replicare durante le feste ormai vicinissime!

Il make up di tendenza per Natale 2021

Outfit pronto, capelli anche. Manca solo decidere che tipo di make up sfoggiare! Per Natale 2021 la parola d’ordine è brillare, splendere come non abbiamo avuto l’occasione di fare nel 2020 a causa della pandemia da Coronavirus che era appena scoppiata e che ci ha costretti a casa.

Se non avete ancora idea di come truccarvi per le festività imminenti, nella sezione “cerca” dei vostri social potrete lasciarvi ispirare dalle tantissime proposte make up che seguono tutti i trend della stagione.

Come truccare gli occhi

Il make up per Natale 2021 si fa davvero prezioso con le sfumature dell’oro e del bronzo, soprattutto per quanto riguarda il trucco occhi. La tecnica perfetta per far risaltare queste due sfumature è sicuramente quella dello smokey eye, riproposto in diverse intensità, a seconda di come vi può piacere, e con l’aggiunta di alcuni dettagli che lo impreziosiscono ancora di più.

Il gioco di sfumature dello smokey eye darà più profondità al vostro sguardo. Non dimenticate poi una buona dose di mascara e come ultimo step se lo desiderate, potrete aggiungere anche le ciglia finte. Per rendere unico il vostro make up per Natale inoltre, potrete intensificarlo ulteriormente, andando a sfumare la gradazione più scura dei vostri ombretti anche sotto l’occhio.

Se il prezioso accostamento tra l’oro e il bronzo ancora non vi basta e volete aggiungere quel famoso tocco in più al vostro make up natalizio, potrete osare applicando una cascata di glitter dorati sulla palpebra mobile.

Come truccare le labbra

Se invece il vostro punto forte sono proprio le labbra e preferite catalizzare l’attenzione esclusivamente su queste lasciando invece il resto dello sguardo con un effetto più naturale, il colore su cui dovrete sicuramente puntare sarà il quello delle festività natalizie per eccellenza: ovviamente stiamo parlando del rosso!

Scegliete la gradazione che più vi piace, tra quelle più intense e quelle invece più accese. Fatelo in base al vostro incarnato se volete esaltare la vostra bellezza oppure, più semplicemente, in base a quelli che sono i vostri gusti in fatto di make up. Valutate poi se scegliere tra un gloss, un rossetto morbido oppure una tinta labbra in base a come si svolgerà la serata.

Se poi la vostra intenzione è proprio quella di stupire, scegliete rossetti rossi con glitter oppure aggiungeteli voi stesse aiutandovi con una colla apposita per il make up. L’effetto “wow” sarà assicurato!

Ve li abbiamo presentati in due paragrafi diversi, ma nulla vi vieta comunque di portare questo trucco occhi e questo trucco labbra entrambi molto appariscenti, insieme in un unico make up. Dopo tutto, la notte di Natale arriva solo una volta all’anno, perché non sbizzarrirsi?