I trend make-up per la stagione primavera/estate 2022 sono un vero crogiuolo di stili, colori e ispirazioni diversi. Il 2022 parrebbe decisamente l’anno d’oro del trucco, in cui il colore è vitalità e lo si ricerca nelle sue tonalità più vivaci.

Gli occhi appaiono quindi incorniciati da smokey eyes neri rivisitati in chiave contemporanea con molti colori, ma si apre lo spazio pure a eyeliner grafici, strass, glitter e gemme. Le labbra tornano anch’esse protagoniste, con gloss e rossetti cremosi che ricordano gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Per quanto riguarda la base, la parola d’ordine è “luminosità”, per cui il fondotinta deve essere praticamente impercettibile, con lo scopo di lasciare la pelle radiosa e fresca.

Make-up gioello: il grande ritorno dei face jewels

Oltre all’eyeliner, i veri grandi protagonisti delle tendenze make-up primavera/estate 2022 sono senz’altro i gioielli per il viso, anche noti come face jewels o make-up gioiello. Complice di questa tendenza è sicuramente la serie TV Euphoria. Lo show HBO, disponibile in Italia su Sky e NowTv, ha riscosso un successo davvero fenomenale con la sua seconda stagione. Si tratta di un teen drama, ma il punto di vista del regista è quello di un adulto, che riesce così a rivolgersi in maniera efficace alla generazione ritratta, ma anche a quella che l’ha preceduta.

I look in chiave “Euphoria High School”, con i loro make-up gioiello e il proliferare di glitter e perline in viso, sono già diventati virali su TikTok. La Gen Z ne ha infatti adottato lo stile in men che non si dica.

Sugli occhi, ma anche sul resto del viso, tornano a sbrilluccicare strass e pietre di varie dimensioni, adesivi magari olografici e, soprattutto, glitter, perline, ma anche piccole borchie. Anche in questo frangente ci catapultiamo nuovamente negli anni ’90, quando star come Gwen Stefani e, soprattutto, Bjork impreziosivano i loro make-up con diverse applicazioni.

Il make-up gioello impreziosisce il viso in punti strategici e permette di realizzare un trucco impattante. Si può scegliere tra look più minimal, che prevedono il posizionamento di qualche strass sull’occhio o magari una sottile scia di glitter, fino a creare uno stile molto più elaborato, dando vita per esempio a un intero eyeliner gioiello con strass grandi e meno grandi, sbizzarrendosi con forma, dimensioni e disegni.

Oltre ai gioielli, ecco alcuni spunti su come truccare labbra e viso

Oltre al make-up gioiello, per le labbra continua un trend già visto lo scorso anno, che consiste nell’applicare la matita scura ai bordi, sfumandola verso l’interno con un colore più chiaro per ricreare il look delle Top Model anni ’90. Non si usano più rossetti opachi, quindi, ma texture in crema e parecchio gloss per un effetto specchio. Oltre al marrone, troviamo anche toni rosati e aranciati, ideali per la bella stagione.

Parlando di base viso, si rinuncia decisamente a fondotinta pesanti e coprenti in favore di texture leggere e luminose. Per la base viso, quindi, solo un velo impercettibile che uniforma l’incarnato per un effetto quanto mai radioso.