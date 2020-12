Per non trascurare il beauty look neanche quest’anno, ecco alcune idee di make up da sfoggiare per le feste natalizie.

Make up feste natalizie

Un Natale diverso da tutti gli altri trascorsi fino ad ora. Un Natale da passare nella comodità della propria casa, in compagnia di pochissimi familiari o da soli.

Un Natale più triste, che però merita comunque di essere festeggiato.

Proprio per questo è importante tenere il morale alto e per farlo ci si può concentrare comunque sulla cura di sé, pensando all’abbigliamento da sfoggiare, alle pettinature e al make-up.

Per partire con il piede giusto è essenziale alzarsi dal letto, farsi una bella doccia e mettersi davanti allo specchio per curare il proprio look. Ciò può essere una sorta di terapia per allontanare i pensieri tristi e negativi, concentrandosi su ciò che di positivo c’è.

Fondamentale è il make up. Ecco quindi alcune idee sul trucco da sfoggiare durante le feste natalizie: dalla glass skin all’eyeliner, dallo smokey eyes alle labbra tinte di rosso.

Glass skin

Una tra le tendenze skincare e make up che è stata più in voga per l’interno 2020, ereditata dalle beauty addicted coreane. La pelle di vetro o glass skin è l’emblema della pelle ben curata, idratata e rimpolpata. Per ottenere quest’effetto durante le feste è essenziale detergere, esfoliare, trattare e idratare alla perfezione il viso, su cui poi si andrà ad applicare un fondotinta luminoso e con perlescenze per riflettere la luce.

Il make up perfetto da associare a una base super luminosa è essenziale e basic: mascara, sopracciglia perfette e labbra luminose.

Eyeliner e red lips

Un classico intramontabile che si sposa perfettamente con l’atmosfera natalizia. Il make up realizzato con eyeliner nero ben visibile e rossetto rosso sulle labbra è il trucco vintage per eccellenza. L’occhio da gatta renderà lo sguardo più profondo e intrigante, mentre le labbra scarlatte non passano mai di moda. Attenzione però a scegliere un rossetto o una tinta labbra a prova di abbuffate, altrimenti si dovrà rinfrescare il make-up continuamente.

Smokey eyes

Chi invece desidera concentrare tutta l’attenzione sullo sguardo, può puntare su uno smokey eyes estremamente sfumato. Per i colori c’è l’imbarazzo della scelta, ma per rimanere a tema natalizio si può optare per un look sui toni del verde oppure un look sui toni del rosso. In questo caso è bene lasciare le labbra molto soft, indossando solamente un gloss (da ritoccare dopo ogni portata) o un rossetto nude.

Eyeliner grafico

E ancora per chi ama il vintage, l’eyeliner grafico è un trucco perfetto da sfoggiare a Natale, soprattutto per chi ama sempre osare e andare fuori dagli schemi. Per rendere il make up ancora più in linea con le feste, si può optare per indossare degli eyeliner dorati o argentati. Per realizzarlo serve sicuramente una mano ferma e una buona dimestichezza con la realizzazione di linee precise.