Un ruolo inaspettato per Mahmood

Con l’avvicinarsi di Sanremo 2025, il Festival della canzone italiana si prepara a stupire il pubblico con una serie di novità. Tra queste, spicca la presenza di Mahmood come co-conduttore, accanto al noto Carlo Conti. Questa proposta, giunta inaspettatamente dal direttore artistico, ha colto di sorpresa il cantante, che ha accolto l’invito con entusiasmo e un pizzico di emozione. Mahmood, già vincitore di Sanremo in passato, torna sul palco dell’Ariston in una veste del tutto nuova, pronto a regalare momenti indimenticabili al pubblico.

Il tifo per Noemi

Durante un’intervista, Mahmood ha rivelato il suo tifo per Noemi, una delle Big in gara. La canzone che la cantante presenterà, Se t’innamori muori, è stata scritta dallo stesso Mahmood insieme a Blanco e Michelangelo. Il cantautore ha espresso il suo entusiasmo per il brano, sottolineando come la voce di Noemi riesca a rendere il pezzo ancora più intenso. “Sono fan del brano, ma non perché l’ho scritto io. È perfetto per lei”, ha dichiarato, dimostrando un legame speciale con l’artista e la sua musica.

Un artista poliedrico

Oltre alla musica, Mahmood ha dimostrato di avere un forte legame con il mondo della moda. Dopo aver sfilato per importanti brand, tra cui Yamamoto a Parigi, il cantante ha rivelato di avere un’attitudine innata per lo stile. “Difficile descriverlo, ma quando un uomo è elegante lo capisci subito”, ha affermato, mostrando il suo occhio attento ai dettagli. La sua presenza nel mondo della moda non è solo un hobby, ma un’estensione della sua personalità artistica, che continua a evolversi e a sorprendere.

Preparativi per Sanremo 2025

Con il Festival alle porte, Mahmood si sta preparando per un evento che promette di essere memorabile. Nonostante il suo ruolo di co-conduttore, il cantautore continua a lavorare alla sua musica e alla sua tournée, che lo vedrà protagonista in diverse città italiane nel 2024. La sua umiltà e la voglia di migliorarsi sono tratti distintivi della sua carriera, e con Sanremo 2025, Mahmood si prepara a una nuova sfida, tra emozioni, musica e sorprese.