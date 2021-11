Una ragazzina di 17 anni è scivolata in un ristorante di Macerata e ha perso un dito. La mano era rimasta incastrata in una ringhiera.

Macerata, incidente al ristorante: ragazza scivola e perde un dito

Una festa di Halloween organizzata a Treia è finita nel peggiore dei modi. una ragazzina di 17 anni si è ritrovata con un dito mozzato nella ringhiera delle scale. Tutto è accaduto in un ristorante che un ragazzo aveva affittato per organizzare una festa. Si sono radunati tanti giovani della zona, che hanno cenato e ballato per festeggiare insieme. Intorno alle 2 di notte la ragazzina ha avuto il terribile incidente. Per cause da chiarire, forse anche a causa di qualche liquido sul pavimento, che lo ha reso scivoloso, la ragazza ha perso l’equilibrio ed è inciampata sulle scale.

Per provare a rimanere in piedi si è appoggiata alla ringhiera con la mano sinistra. Il mignolo le è rimasto incastrato e lei, rimasta senza appoggio, è caduta, spezzandoselo.

La giovane ha provato un dolore incredibile e si è ritrovata con una mano mutilata e sanguinante. I suoi amici l’hanno immediatamente fatta salire su un’auto e l’hanno portata di corsa all’ospedale di Macerata.

Al pronto soccorso, i medici le hanno dato le prime cure, per poi mandarla in ambulanza a Torrette, dove c’è la clinica specializzata in chirurgia della mano. Dure giorni dopo il padre si è recato nel ristorante e ha trovato ancora incastrata alla ringhiera la parte del mignolo mancante di sua figlia. Purtroppo, dopo tutto quel tempo, non è stato possibile recuperare il dito. Sarebbe stato possibile se la parte mancata fosse stata immediatamente consegnata ai medici. I ragazzi che hanno soccorso l’amica non hanno chiamato i sanitari del 118, che avrebbero potuto recuperare il dito se fossero andati al ristorante, ma l’hanno portata loro al pronto soccorso.

Macerata, incidente al ristorante: le indagini

La ragazza, purtroppo, ha perso il dito. I carabinieri di Treia e della Compagnia di Macerata sono stati informati e hanno fatto un sopralluogo nel ristorante in cui è avvenuto l’incidente. Dovranno cercare di capire come sia accaduto l’incidente e come fosse organizzata la festa, dal punto di vista dell’assicurazione del locale e dell’organizzatore.