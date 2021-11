Incidente a Bergamo, auto contro moto in viale Giulio Cesare: morto un uomo di 39 anni

Tragedia a Bergamo, dove nella mattinata di venerdì 5 novembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 39 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Bergamo

I fatti hanno avuto luogo all’incrocio tra Viale Giulio Cessare e via del Lazzaretto a Bergamo, nei pressi dello stadio. Secondo le prime ricostruzioni Carlo Paoli, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, in fase di sorpasso, si sarebbe schiantato contro un’auto che era in procinto di svoltare.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti con un’ambulanza e un’auto medica, hanno cercato di rianimare il 39enne ma alla fine si sono dovuti arrendere.

Troppo gravi le ferite e i traumi da lui riportati durante lo scontro e la successiva caduta a terra che si sono rivelati fatali e hanno vanificato ogni sforzo degli operatori. Il conducente dell’auto sarebbe invece rimasto illeso.

Incidente a Bergamo: indagini in corso

Presente sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e ha chiuso al traffico la zona interessata per permettere analisi e soccorsi.