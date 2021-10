Una ragazza di 22 anni è morta in un terribile incidente avvenuto a Roma, in via Lunghezzina. Era alla guida di una Range Rover.

Incidente a Roma: morta una ragazza di 22 anni

Terribile tragedia stradale a Lunghezza, dove è morta una giovane automobilista di soli 22 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 di sabato mattina, 30 ottobre 2021, poco distante dallo svincolo autostradale. Una ragazza di soli 22 anni ha perso la vita. È rimasta coinvolta in questo incidente mortale, ma secondo i primi elementi il suo sarebbe il solo mezzo coinvolto.

Incidente a Roma: la dinamica

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 154 della strada del VI Municipio, che collega la zona di Corcolle ai quartieri di Lunghezza, Castelverde e Villaggio Prenestino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale del 118, che putroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. La ragazza guidava una Range Rover Freelander e l’incidente è stato autonomo. Gli accertamenti sono ancora in corso per capire la dinamica esatta del sinistro.

Incidente a Roma: altri incidenti mortali in via di Lunghezzina

Via di Lunghezzina è una via in cui nel corso degli anni si sono già verificati altri incidenti con esito mortale.

A maggio 2018 uno scooterista di 48 anni, Andrea Giusti, è morto in ospedale dopo uno schianto con due auto. Il 4 novembre 2015 ha perso la vita nella stessa strada Marco Zei, 49enne allenatore delle giovanili della Polisportiva Gdc Ponte di Nona. Quattro anni prima era morto Costel Cirja, 35enne romeno residente a Fonte Nuova. Nella stessa via, sabato 30 ottobre 2021, ha perso la vita anche una ragazza di 22 anni.