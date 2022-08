Ma cosa ti dice il cervello è un film uscito il 18 aprile 2019. Si tratta di una commedia che vede Riccardo Milani alla regia e vanta un cast di nomi importanti e molto amati dagli italiani. Recitano nella pellicola, infatti: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Remo Girone, Claudia Pandolfi, Lucia Mascino, Teco Celio, Ricky Memphis, Emanuele Armani, Giampaolo Morelli, Chiara Luzzi, Alessandro Roia e Carla Signoris.

Insomma, un gruppo non da poco!

Ma cosa ti dice il cervello: il cast del film

La sceneggiatura di Ma cosa ti dice il cervello, distribuito da Vision Distribution che insieme a Wildside ne è anche produttore, è invece di Furio Andreotti, Giulia Calenda, Riccardo Milani e la stessa Paola Cortellesi, che ormai si configura come uno dei volti più costanti e lodati del panorama cinematografico nostrano.

Non a caso è sempre la Cortellesi a vestire i panni della protagonista di Ma cosa ti dice il cervello.

Scopriamone insieme, nel dettaglio, la trama.

Ma cosa ti dce il cervello?: la trama del film

Ma cosa ti dice il cervello vede come protagonista Paola Cortellesi nei panni di Giovanna Salvatori: una donna comune, tranquilla, abitudinaria, ai limiti della banalità. Insomma, una persona qualsiasi. Giovanna è sposata con Enrico (Giampaolo Morelli), lavora al Ministero ed è madre di Martina (Chiara Luzzi), un’adolescente che non è proprio sua fan. Raccontata così, potrebbe essere davvero la vita di chiunque, una storia che non attirerebbe molta attenzione su di sé…

Ma, di fatto, si tratta di una copertura ben orchestrata: Giovanna è infatti un agente segreto della Sicurezza Nazionale che tiene nascosta a tutti la sua vera professione. Il che, è chiaro, la porta a tenere un profilo più che basso nella vita di tutti i giorni, nel tentativo di non dare nell’occhio (specie alle persone sbagliate).

Questo status quo, chiaramente, è destinato a cambiare. A innescare gli eventi sarà Tamara (Claudia Pandolfi), ex compagna del liceo di Giovanna che organizza una rimpatriata di classe per riunire quelli che al tempo venivano chiamati “I fantastici 5”: lei, Giovanna, Francesca (Lucia Mascino), Roberto (Stefano Fresi) e Marco (Vinicio Marchioni).

La rimpatriata si rileva un successo: l’affetto e il legale tra i cinque torna subito a galla. Tuttavia, con la vita adulta, sono arrivate anche le delusioni e le prepotenze, di cui tutti si lamentano. Così, Giovanna decide di vestire i panni di una sorta di paladina della giustizia, per riscattare – a loro insaputa – gli amici dai torti subiti. Si mette sulle tracce di una donna che ha infangato il lavoro come medico di Francesca e su quelle dell’uomo che ha aggredito Marco; rintraccia l’aggressore di Tamara, assistente di volo, e l’alunno che bullizza Roberto nonostante sia lui l’insegnante. A questa bizzarra attività affianca però sempre il suo lavoro contro i terroristi e i veri criminali… un mix inatteso che può portare a dei guai.

Ma cosa ti dice il cervello, dopo Come un gatto in tangenziale, conferma la chimica non solo personale ma anche lavorativa tra Milani e la Cortellesi: i due, sposati dal 2011 e genitori di Laura, lavorano benissimo insieme e il risultato si vede sullo schermo. Per il film, l’attrice è stata anche insignita del Premio Flaiano come miglior interpretazione femminile.