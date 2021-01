Conosciuto in tutto principalmente per aver recitato nel film Quasi amici – Intouchables, grazie a cui ha vinto un importante premio del cinema francese, sarà ora il protagonista della nuova serie tv prodotta da Netflix, Lupin: ecco chi è Omar Sy. La piattaforma di streaming si conferma sempre al passo con i tempi grazie a un vasto catalogo.

Omar Sy: chi è?

Attore e comico con una lunga carriera alle spalle, Omar Sy è nato a Trappes il 20 gennaio 1978 da una cameriera della Mauritania e da un operaio di origini senegalesi, espatriati in Francia. Il padre è arrivato in Francia nel 1962 con l’intento di guadagnare qualche soldo e ritornare in Senegal. Ma le vicende della vita hanno fatto si che restasse in Francia e proprio qui formasse una numerosa famiglia.

Sy, quarto di otto figlio, non pensava di poter intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo molti anni trascorsi in radio, arriva anche il successo in televisione e sul grande schermo.

La grande svolta è avvenuta quando, accompagnando un amico, Sy si fa notare e la sua naturale inclinazione comica lo fa decollare a cavallo tra il 1996 e il 1997. Su Radio Nova fa coppia fissa con Fred Testot e sempre più spesso viene chiamato a presenziare anche in televisione.

Da quel momento è tutto in ascesa e arrivano i grandi successi per Omar Sy, il quale tocca uno dei punti più alti della sua carriera recitando nel film Quasi Amici – Intouchables. Il film è la produzione con più successo della storia della Francia e vale a Sy il premio César per il miglior attore.

Nel 2021 approda anche sulla piattaforma Netflix nel ruolo di protagonista della serie tv francese dedicata al più grande ladro di tutti i tempi, Arsenio Lupin.

Sy vive a Los Angeles con la famiglia, formata dalla moglie Hèlene e dai cinque figli. Nella vita privata, Omar Sy si batte da anni per i diritti degli immigrati. Nel giugno 2020 partecipa a Los Angeles alle proteste pacifiche scatenate dalla morte di George Floyd. Grazie a una petizione, riesce a

Carriera

La carriera di Omar Sy è iniziata in radio. La sua bravura e la sua verve hanno fatto si che presto facesse il grande salto e la sua presenza fosse richiesta anche il televisione. Sul piccolo schermo è presente con il programma Omar et Fred: le spectacle. Ha anche un’esperienza a teatro e successivamente arriva al cinema.

Sul grande schermo, nel 2001 ha un ruolo molto piccolo in una commedia di Charles Nemes. Questa esperienza è fondamentale per la sua crescita in quanto gli permette di conoscere gli sceneggiatori Eric Toledano e Olivier Nakache con cui lavora nel 2002.

I suoi successi si moltiplicano e il culmine arriva con Quasi amici- Intouchables. Questa esperienza gli permette di partecipare anche a due film di Hollywood: X-Men – Giorni di un futuro passato e Jurassic World. Ma non solo, nel 2012 ha ottenuto il premio César come migliore attore.

A partire dal 2018 prende poi parte alle riprese, nel ruolo di protagonista, della serie tv francese per Netflix Lupin. Ma la carriera di Sy non si arresta e nel 2020 inizia le riprese di Jurassic World: Dominion, ma a causa Covid-19 il tutto si è stoppato.

Grazie alla sua costante presenza sul grande schermo e con le nuove esperienze in serie tv, Omar Sy può essere considerato un attore al pari dei suoi colleghi francesi, primo tra tutti Vincent Cassel.