Luca Argentero sta per diventare padre per la seconda volta e ha confessato tutto il suo amore per Cristina Marino.

Luca Argentero è tornato a dichiarare tutto il suo amore per la moglie Cristina Marino, con cui presto realizzerà il sogno di diventare genitore per la seconda volta.

Luca Argentero: l’amore per Cristina Marino

Luca Argentero è più felice che mai accanto alla giovane attrice Cristina Marino, con cui ha realizzato il sogno di diventare papà per la prima volta.

Dopo la nascita della figlia Nina Speranza, la coppia ha da poco annunciato che avrà presto un secondo bambino e l’attore si è detto entusiasta. “Sono in una bellissima fase della mia vita, sto per diventare papà per la seconda volta, quindi va benissimo”, ha ammesso, e su sua moglie ha aggiunto: “Con lei il per sempre’ non mi fa paura (…) E’ una ragazza incredibile, splendida, piena di energie, di voglia di fare, una mamma indescrivibile.

Sono molto fortunato”.

La coppia ha avuto la prima figlia nel 2020, proprio nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Nel 2021 sono convolati a nozze e un paio di settimane fa hanno annunciato di essere in attesa di quello che sarà il loro secondo figlio. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni per questa splendida notizia e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

Per adesso la coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla gravidanza e sul bebè in arrivo (che ancora non è dato sapere se sarà un maschietto o una femminuccia).