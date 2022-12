Look per le feste: come si vestono i vip?

Le festività natalizie sono ormai alle porte e i vip iniziano a sfoggiare degli outfit davvero bellissimi in occasione di feste, cene e riunioni con amici e parenti. Scopriamo insieme qualche look adatto alle feste.

Look per le feste: le scelte dei vip

Le festività natalizie sono ormai arrivate e tra le corse per gli ultimi regali e per la preparazione di cenoni e pranzi, è il momento di pensare anche a come vestirsi in occasione delle feste. Non è un problema da poco, soprattutto per le donne, che vorrebbero sfoggiare sempre outfit alla moda e adatti ad ogni occasione. Prima di tutto bisogna pensare a dove si festeggia, se in casa o fuori, a chi parteciperà all’evento e se eventualmente si tratta di party a tema o feste di questo genere.

Solitamente le feste di Natale si passano in famiglia, mentre per il Capodanno si può dare maggiormente sfogo alla propria voglia di divertirsi. I vip hanno già iniziato a dare qualche consiglio e qualche esempio su come vestirsi in queste occasioni. Solitamente il colore più scelto è il rosso, per questo molti brand hanno voluto puntare su questa tonalità. Molto amate anche le paillettes, che danno sempre un tocco più allegro ad ogni outfit, come il minidress che ha sfoggiato Alexa Chung, molto corto e anche molto elegante.

Alcune, come Halle Berry, hanno scelto un total look black, molto elegante e anche molto sensuale, che potrebbe andare bene per le feste. Ottimo anche il look sexy scelto da Chiara Ferragni, che in un’occasione ha sfoggiato un lungo abito argentato con uno spacco laterale e dettagli cut-out, che sicuramente non vi farà passare inosservate. Jeanette Madsen ha scelto una mise molto adatta ai party serali, con una gonna in paillettes argentate a matita e un top in pelle. Un binomio molto affascinante e di grande impatto. Veronica Ferraro, invece, ha optato per un abito a longuette color cappuccino, molto adeguato per un pranzo in famiglia.

Gli outfit natalizi dei vip

I look scelti durante le feste devono lasciare il segno. Nel periodo natalizio si tende a scegliere outfit scintillanti, solitamente pieni di glitter o paillettes. Alcune vip nostrane hanno già mostrato alcuni abiti davvero molto belli, look che possono essere replicati durante le feste. La showgirl Elena Santarelli ha proposto un look ideale per le occasioni speciali, ovvero un mini abito a tubino multicolore con maniche lunghe e paillettes alla over, di Versace, a cui ha abbinato stivali viola. Chiara Ferragni è sempre al primo posto quando si tratta di moda. Mentre era in vacanza a St. Moritz ha sfoggiato un completino di cristalli di Prada con crop top e gonnellina a pieghe davvero molto chic ed elegante. Melissa Satta ha optato per un tailleur nero in full paillettes, davvero perfetto soprattutto se abbinato ad un reggiseno a vista tono su tono che rende il look ancora più sexy. Belen Rodriguez ha sfoggiato un’elegante jumpsuit in tinta nera con motivo a righe decorato da paillettes, abbinato ad un paio di décolleté inverno in tono. Paola di Benedetto ha scelto il rosso, indossandolo in una versione mannish style con tailleur oversize con cristalli e punti luce anche sui pantaloni, perfetto per una cena della vigilia in un ristorante. Veronica Ferraro ha proposto un party look formal chic by Giuseppe Morabito, con pantaloni morbidi e blazer crop con revers pieno di cristalli. Elisabetta Canalis ha scelto un abito lungo della Party Collection di H&M in tinta nera, con paillettes e un profondo scollo a V sul décolleté. Pamela Prati ha scelto come sempre un look da diva, con un vestito lungo blu con brillantini e paillettes all over di Alessandro Legora.