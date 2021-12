Piaccia o no, Chiara Ferragni ha il potere di far diventare di tendenza qualsiasi cosa tocchi. Ed è proprio all’imprenditrice digitale che abbiamo deciso di ispirarci per mettere insieme una raccolta di hair look adatti per le feste 2021/2022.

Ecco quindi quali sono tutte le acconciature più belle sfoggiate da Chiara che sono anche adatte per questo periodo.

Chiara Ferragni, l’hair look perfetto per le feste

Il fiocco in velluto dalle dimensioni rigorosamente over è rientra a pieno titolo tra gli accessori più di tendenza con cui abbellire le nostre acconciature in occasione delle feste e non solo.

Chiara Ferragni lo sceglie dark (ma in alternativa andranno bene anche un rosso o un bordeaux), ricamato con le proprie iniziali e lo sfoggia su un semi raccolto molto semplice, leggermente bombato ai lati e con qualche ciocca wavy per dare movimento al look.

La coda altissima di Chiara Ferragni

Tra gli hair look più apprezzati da Chiara Ferragni durante gli eventi speciali c’è la coda di cavallo alta, anzi, altissima! E quale occasione più speciale delle feste 2022 per sfoggiarla?

L’influencer la porta molto tirata, con le lunghezze ondulate che donano al tutto un aspetto davvero glamour e nasconde l’elastico con qualche giro di una ciocca di capelli.

Volete dare a questa acconciatura un tocco in più? Applicate dei glitter sulla testa e non dimenticate accessori scintillanti come orecchini e collane.

La riga in mezzo

Un’acconciatura ideale soprattutto per chi ha già i capelli super lisci proprio come quelli di Chiara Ferragni, è quella che vuole la riga drittissima e perfettamente al centro della testa.

Per assicurarsi che il nostro look rimanga in ordine per tutta la durata della serata potremmo applicarvi un po’ di cera per capelli, ne basterà poco meno di una noce per un effetto bagnato molto carino.

Lo chignon basso

Davvero molto semplice da realizzare, anche per le più inesperte e con un immediato effetto “wow!” perfetto per le feste, è lo chignon basso: la scelta ideale anche per le acconciature dell’ultimo minuto!

Chiara Ferragni lo sceglie molto basic, con due ciocche di capelli che le cadono sul davanti sfiorandole le scapole e un effetto messy di tendenza. Il resto lo fanno gli orecchini, che nel suo caso alternano il look total gold ai brillanti e una delicatissima collana a girocollo.

Quello ispirato agli anni ’20

Molto glamour e indicato soprattutto in occasione del Capodanno, anche il look di Chiara Ferragni ispirato agli anni ’20, perfetto per capelli di ogni genere di lunghezza.

In questo caso, la chioma dell’influencer è nuovamente divisa da una riga centrale e le lunghezze sono movimentate da boccoli e onde. Il tutto è abbellito da un paio di mollette a clip gioiello molto vistose posizionate all’altezza delle tempie.

Come una vera diva

Se volete essere dive per una notte, proprio come la nostra imprenditrice digitale preferita, potreste optare per questa particolare acconciatura con capelli sciolti.

La riga in questo caso è posizionata lateralmente e un lato è tenuto insieme da un po’ di cera e qualche forcina sapientemente nascosta. L’altro invece è leggermente cotonato sulla parte alta mentre le lunghezze presentano delle eleganti onde.