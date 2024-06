Se desideri labbra sempre perfette e naturalmente colorate, il lip blushing potrebbe essere la soluzione che fa per te. Ne hai mai sentito parlare? Scopriamo insieme tutti i dettagli: costo, cos’è, come funziona e dove farlo.

Lip blushing: cos’è e come funziona

Il lip blushing è una tecnica di trucco semipermanente che prevede l’uso di pigmenti naturali per migliorare sia il colore che la forma delle labbra. Questo trattamento non solo permette di correggere imperfezioni come labbra asimmetriche o sbiadite, ma dona anche volume e definizione senza ricorrere al filler. Ma come funziona esattamente? Innanzitutto, il trattamento inizia con una consultazione in cui vengono discussi il colore desiderato e la forma delle labbra. Successivamente, viene applicato un anestetico locale per minimizzare il dolore. Durante la procedura, il tecnico traccia il contorno delle labbra e le riempie con il pigmento scelto. Dopo la seduta, è normale avere un leggero gonfiore e rossore, ma tali sintomi scompaiono entro pochi giorni. Il risultato finale diventa visibile dopo alcune settimane, una volta che le labbra hanno completato il processo di guarigione. La durata del lip blushing varia da persona a persona, generalmente compresa tra 3 e 5 anni, a seconda del tipo di pelle, dello stile di vita e dei prodotti per la cura della pelle utilizzati.

Lip blushing: costo e dove farlo

Passiamo ora alla domanda tanto attesa: quali sono i costi? Il prezzo varia, ma di solito si aggira tra i 500 e i 600 euro per la prima seduta, con eventuali ritocchi successivi che oscillano tra i 150 e i 200 euro. Per sottoporsi a questo trattamento, è fondamentale rivolgersi a un professionista qualificato e specializzato in trucco semipermanente o micro pigmentazione. Puoi trovare centri estetici, studi di trucco permanente o studi di tatuaggi specializzati in questo tipo di trattamento. Il nostro consiglio è di non stravolgere le tue labbra, ma optare per tonalità chiare che si armonizzino con il tuo incarnato e per una definizione che segua sempre la forma delle labbra, così da ottenere un risultato naturale e impeccabile. Dunque, cosa aspetti? Consulta un professionista e inizia subito. Regalati le labbra da sogno che hai sempre desiderato!

