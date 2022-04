La linea cosmetica Masqmai è stata creata dalla modella e influencer Alice Campello. Una linea Clean Beauty e Cruelty Free, che parte dallo studio di formule e principi attivi e usa oli e ingredienti naturali al posto di parabeni e solfati.

Di conseguenza i prodotti sono efficaci e naturali e hanno formule specifiche per ogni esigenza.

La collezione della linea Masqmai

Viso

Il Calming Booster è perfetto per la pelle sensibile e irritata, con l’uso di ceramidi, grassi essenziali della barriera della pelle, e aloe vere, rendendo la pelle elastica, idratata e protetta.

Il New Skin Booster invece aiuta a migliorare la qualità della pelle, nascondendo i segni dell’acne, macchie e invecchiamento. Utilizza cellule staminali di rosa alpina e mela, stimolando il rinnovamento cellulare.

L’Oil Control Booster invece è la soluzione per pelle grassa o tendente all’acne e migliora l’aspetto di brufoli, macchie e pori. La Niacinamide con vitamina B3 e l’acido azelaico aiutano a combattere le imperfezioni e hanno proprietà antibatteriche e antinfiammatori per ridurre rossore e gonfiore.

Per la pelle secca, l’olio di argan è il modo migliore per nutrire e illuminare la pelle. Il Radiance Booster ne è un concentrato al 100%, rendendo la pelle liscia, morbida e meno irritata, grazie alla vitamina E e acidi grassi essenziali. Inoltre è ad assorbimento rapido e non rende la pelle grassa.

Prodotti per capelli della linea Masqmai

I prodotti per capelli della linea Masqmai puntano a mantenere i capelli sani e luminosi, per riparare ed idratare cute e lunghezze.

Il Miracle Hair Mask contiene molti principi attivi, tra acido ialuronico, aloe vera, olio di argan e chia, che prevengono l’effetto crespo, ma anche cheratina e vitamine per proteggere i capelli.

Corpo

I prodotti per il corpo sono diversi e versatili, in quanto possono essere usati per tutte le parti del corpo.

Il Natural Beauty Elixir è naturale al 100%. Grazie ad acidi grassi e antiossidanti e agli oli spremuti a freddo come argan, chia, avocado, semi d’uva con petali di elicriso, è un elisir anti-infiammatorio, anti-età e cura rosacea ed ecchimosi. Ottimo anche per trattamento delle cicatrici e scottature. Si possono applicare poche gocce applicare su viso e collo o mischiarle con crema quotidiana. Si può applicare anche su unghie e cuticole e capelli prima di risciacquare. Uno dei primi prodotti di Masqmai e dal suo lancio è diventato best-seller del brand per la sua efficacia e versatilità.

Un olio al 100% naturale per tonificare, rimodellare e idratare è il Contouring Body Oil, con alghe unicellulari anticellulite, per avere elasticità e tono. Contiene olio di nocciola, ricco di vitamina A ed E per rigenerare i tessuti, olio di betulla per un effetto lenitivo e anti-cellulite e pelle a buccia d’arancia, olio di alghe marine per aumentare la circolazione sanguigna e l’olio di rosa mosqueta per ridurre inestetismi e smagliature.