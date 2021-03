Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, Alice Campello è oggi una delle fashion blogger italiane più famose. Scopriamo la sua storia, tra lavoro e vita privata.

Chi è Alice Campello

Alice Campello (Mestre, 5 marzo 1995) è una fashion blogger italiana.

Cresce nella città veneta con il fratello Alessandro e i genitori Andrea e Maria che le permettono di vivere una gioventù agiata. La sua famiglia è nota infatti nel nord Italia per il mercato delle concessionarie d’auto considerata un’azienda di grande successo.

Decide quindi, una volta diplomatasi, di frequentare l’Università IULM di Milano per potersi preparare e dare un aiuto concreto all’azienda di famiglia. I suoi studi si intrecciano però con la sua passione per i social network, che padroneggia con grande agilità fino a saperli sfruttare a livello lavorativo.

Non solo fashion blogger, tra imprenditoria e tv

Inizia mostrando per gioco i suoi outfit su Instagram e diventa presto una delle più grandi fashion blogger del momento.

Realizza numerose collaborazioni con i brand di moda che le consentono anche di realizzare il suo sogno: creare una linea di borse. Oltre alla realizzazione di questa linea in edizione limitata si avvicina anche al mondo beauty creando la linea Masqmai. Questo brand di bellezza raccoglie grandi consensi, soprattutto per la sua scelta etica di utilizzare materiali attenti all’ambiente.

Tra i traguardi più importanti conseguiti dall’influencer c’è stato l’invito a partecipare come co-conduttrice di Sanremo 2021 per volontà di Amadeus. Un grande onore per la Campello che trova grande sostegno principalmente dai social.

La vita privata e la storia con Morata

Nel 2016 Alice conosce il calciatore Alvaro Morata e tra i due scoppia la scintilla. Si conoscono mentre lui gioca con la Juventus e la scopre attraverso i social innamorandosene subito. L’amore tra i due è così passionale e intenso che l’anno successivo sono già sposati.

Vivono per un po’ in Spagna, paese d’origine del calciatore, e un po’ in Inghilterra dove Alvaro è costretto a spostarsi per lavoro. Dopo due anni di storia dal loro amore nascono i gemelli Leonardo e Alessandro e a fine 2020 si aggiunge alla famiglia Edoardo.