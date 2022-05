I We are Domi, conosciuti precedentemente come Domi, sono un gruppo musicale ceco-norvegese. Saranno i protagonisti dell‘Eurovision Song Contest 2022, rappresentando la Repubblica Ceca con il loro brano Lights Off. Ma scopriamo chi sono i We are Domi.

Chi sono i We are Domi

I We are Domi si sono formati nel 2018 a Londra. Il gruppo è formato da :

Dominika Hašková , cantante ceca;

, cantante ceca; Casper Hatlestad , chitarrista di origine norvegese;

, chitarrista di origine norvegese; Benjamin Rekstad, tastierista di origini norvegese.

I tre si sono conosciuti durante il periodo di studi al Conservatorio musicale di Leeds. Subito dopo la laurea, nel 2019,i tre musicisti si sono trasferiti a Praga, dove hanno intrapreso il loro percorso professionale e dato vita al loro progetto artistico, iniziando a suonare sotto il nome Domi.

Lo stesso anno, pubblicano il loro primo singolo di debutto Let Me Follow seguito da Wouldn’t That Be Nice. Ad oggi hanno pubblicato 6 singoli. Il 6 dicembre 2021 il gruppo è stato scelto per partecipare all’Eurovision Song CZ, per selezionare il proprio rappresentante ceco. Il 16 dicembre 2021, l’emittente ceca Česká televize, ha confermato la vittoria dei We are Domi, come rappresentanti cechi all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Lights Off è il brano eurovisivo del gruppo musicale ceco-norvegese, pubblicato il 3 dicembre 2021.

Vita privata

Non abbiamo notizie sulla loro vita privata. Nonostante, il gruppo sia molto attivo sui social preferisce condividere scatti della loro carriera discografica e della loro vita tra una prova e l’altra.

Curiosità

All’inizio si chiamavano semplicemente Domi , ispirato al soprannome della frontwoman.

, ispirato al soprannome della frontwoman. La cantante ceca Dominika Hašková è la figlia del giocatore di hockey Dominik Hasek .

è la figlia del giocatore di hockey . Sono diventati famosi per le performance ad alta energia che regalano al proprio pubblico.

che regalano al proprio pubblico. È una banda elettropop , subendo l’influenza di diversi generi musicali come: dance, electro e scandinave.

, subendo l’influenza di diversi generi musicali come: dance, electro e scandinave. Saranno gli ultimi ad esibirsi nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022.

Dove vederli

I We are Domi, si esibiranno nella seconda semifinale del 12 maggio 2022. Ogni serata dell’Eurovision 2022 va in onda in prima serata su Rai 1. La diretta, inoltre, sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.