Un ritorno sobrio per la regina Letizia

La regina Letizia di Spagna ha ripreso le sue attività pubbliche dopo un periodo di pausa dovuto alla tragedia che ha colpito la Comunità Valenciana. Dopo due settimane di silenzio, durante le quali ha visitato i luoghi devastati dal passaggio della tempesta Dana, Letizia si è presentata a Palazzo Zarzuela con un look volutamente sobrio e dimesso. La scelta di un tailleur pantaloni di Bimba y Lola, privo di fronzoli, riflette il suo stato d’animo e il desiderio di mostrare sostegno alla popolazione colpita.

Un look che parla di sostegno

Il tailleur scelto dalla regina, di un grigio verde tenue, è stato indossato in precedenza, dimostrando così un gesto di sobrietà e rispetto per la situazione attuale. La maxi giacca a doppiopetto, abbinata a pantaloni dritti, è un chiaro richiamo alla classica mise da working girl, ma non riesce a esaltare la figura della sovrana. Letizia ha optato per un top nero a maniche lunghe, completando il look con décolleté nere dal tacco basso, una scelta pratica data la sua nota sensibilità ai piedi.

Un viso segnato dalla tragedia

Nonostante il suo impegno e la volontà di apparire composta, il viso di Letizia tradisce la stanchezza e il dolore per quanto ha vissuto. Il make-up leggero non riesce a nascondere la fatica, e la regina appare visibilmente provata. I suoi sorrisi, seppur presenti, sembrano più un gesto di cortesia che un’espressione di gioia. La tragedia di Valencia ha lasciato un segno profondo, e la regina, pur mantenendo un atteggiamento dignitoso, non può nascondere l’impatto emotivo che ha avuto su di lei.