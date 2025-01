Un abito burgundy per Letizia e l'uniforme per Leonor: un inizio d'anno all'insegna dello stile e della tradizione.

Un inizio d’anno all’insegna dell’eleganza

Il 2025 si è aperto con un evento di grande rilevanza in Spagna: la Pascua Militar, una parata che segna l’inizio ufficiale dell’anno militare. La regina Letizia ha catturato l’attenzione di tutti con un abito color burgundy, una scelta che non solo riflette il suo inconfondibile stile, ma anche le tendenze della moda attuale. Questo outfit, caratterizzato da una raffinata sfumatura di rosso scuro, è stato abbinato a décolleté con tacco basso dello stesso colore e a un elegante cappotto di pelliccia nera, creando un look sofisticato e caldo per affrontare le temperature invernali.

La principessa Leonor: un passo verso la tradizione

Accanto a Letizia, la principessa Leonor ha fatto il suo ingresso in uniforme, un segno del suo impegno verso la formazione militare. A soli 19 anni, Leonor ha già intrapreso un percorso che la porterà a diventare Tenente nei tre corpi militari dell’esercito spagnolo. La sua uniforme blu navy, con dettagli dorati e una fascia azzurra, ha dimostrato che anche la giovane reale sa come coniugare tradizione e modernità. Il trucco delicato e l’acconciatura ordinata hanno completato un look che esprime sia autorità che grazia.

Il fascino di Letizia: un’icona di stile

Letizia di Spagna non è nuova a scelte di moda audaci e affascinanti. La sua passione per le tonalità calde, come il burgundy e il rosso scarlatto, è evidente anche in occasioni passate, dove ha sfoggiato abiti che esaltano il suo incarnato. La regina ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona di stile, capace di mescolare eleganza e semplicità. Il suo look alla Pascua Militar, con un make-up che esalta i toni bronzo e un rossetto rosso intenso, ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, confermando la sua posizione nel panorama della moda internazionale.