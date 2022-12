La prima parte della seconda stagione di L'estate in cui imparammo a volare porta a galla un po' del passato e risolve una questione in sospeso

La serie ideata da Maggie Friedman L’estate in cui imparammo a volare e ispirata al romanzo di Kristin Hannah, narra la storia e l’evoluzione di due amiche attraverso tre archi temporali differenti.

Che cosa succede nel finale della prima parte della seconda stagione? La serie rispecchia il romanzo o ci sono colpi di scena? Scopriamolo.

L’estate in cui imparammo a volare 2: il finale di stagione

I fan della serie-tv si saranno resi conto che il settimo episodio della Parte 1 della seconda stagione porta qualche differenza rispetto al romanzo a cui è ispirata.

L’estate in cui imparammo a volare 2 si riaggancia a ciò che nella prima stagione è rimasto in sospeso. In particolare, il punto di rottura della prima parte della seconda stagione è da fare conciliare con un incidente, del quale alla fine di ogni episodio si racconta uno specifico momento, fino allo svelamento ufficiale nel finale.

Che cosa è successo in quell’incidente? A quanto pare, abbandonata e senza un passaggio, Marah decide di chiamare Tully, raccontandole che un ragazzo più grande di lei le ha offerto una birra ed era fin troppo vicino a lei. Tully, preoccupata per l’amica, decide di salire in macchina e di dirigersi verso l’amica. Una volta insieme in macchina, quando stanno attraversando l’incrocio a un semaforo verde dirette verso casa, la loro auto viene colpita da un’altra vettura che corre con il semaforo rosso.

Dopo numerosi tentativi di convincere Kate a parlare con lei, Tully finalmente ce la fa. Nonostante le due migliori amiche provino un’estrema mancanza l’una verso l’altra, la storia dell’incidente è sufficiente per Kate per perdonare Tully.

La nuova stagione di L’estate in cui imparammo a volare cerca di fare chiarezza sul motivo del grande litigio che ha tenuto in sospeso la prima. Puntata dopo puntata vengono offerti nuovi pezzi del puzzle e lo spettatore riuscirà, con non poche difficoltà, a mettere insieme l’intera faccenda.

Con la seconda stagione si approfondisce dunque il forte rapporto tra le due donne e si continuano a vivere numerosi flash back. Tra la ricerca del padre (elemento fondamentale), al tentativo di placare i risentimenti nei confronti della madre, Kate si ritroverà da ragazza insicura a donna coraggiosa e caparbia.

Insomma, L’estate in cui imparammo a volare 2 punta di nuovo tutta sull’amicizia, il grande valore fondamentale della serie: ci sarà una soluzione?

Il finale di stagione apre a un terzo capitolo?

Sicuramente ( e già è ufficiale), la seconda parte di L’estate in cui imparammo a volare 2 uscirà nel 2023 con nuovi 7 episodi. La realizzazione di una terza stagione, dunque, dipenderà dallo sviluppo degli avvenimenti di questa seconda parte, ma soprattutto dipenderà anche dal coinvolgimento del pubblico.

Nella seconda stagione Kate e Tully si trovano a dovere superare una crisi molto profonda, la stessa che rischia di mettere a dura prova il loro rapporto storico e solido. L’intera stagione si concentra, ancora una volta, sul concetto di amicizia e di equilibrio, dimostrando come, nonostante la presenza di dissapori, segreti e alti e bassi, un’amicizia, se vera, riesce a superare ogni tipologia di ostacolo.