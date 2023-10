Scopriamo il significato del tailleur bianco indossato da Leonor di Spagna, nuova erede al trono. La principessa delle Asturie compie 18 anni e per la cerimonia ha scelto un look pulito, pieno di significato.

Leonor di Spagna è la nuova erede al trono: il significato del tailleur bianco

Leonor di Spagna, nel giorno dei suoi 18 anni, ha scelto di indossare un tailleur bianco. La primogenita del re Felipe e della regina Letizia, nel giorno del suo 18esimo compleanno, giura sulla Costituzione e rende ufficiale il suo ruolo di legittima erede al trono. La principessa delle Asturie ha scelto un look candido e pulito, sullo stile di molte icone di stile reali che da tempo mostrano apprezzamento per la combinazione giacca e pantaloni bianchi. Impossibile non pensare a Kate Middleton e a Meghan Markle, ma a rendere il tailleur total white di tendenza è stata proprio sua madre, Letizia di Spagna, come riportato da Vanity Fair. Quasi vent’anni fa, il 6 novembre 2003, una delle giornaliste più famose della tv si è fidanzata ufficialmente con Felipe di Borbone, primo in linea di successione al trono, figlio di Juan Carlos I e della regina Sofia. In quell’occasione Letizia Ortiz prestò poca attenzione all’outfit acquistando un completo Giorgio Armani qualche giorno prima dell’annuncio, ma Leonor di Spagna mette anima e cuore in quegli abiti, affidandosi ad una delle sartorie più antiche di Spagna, Sastreria Serna, la stessa che ha confezionato l’uniforme indossata dal padre Felipe per le sue nozze.

Leonor di Spagna è la nuova erede al trono: il look della sorella Sofia e della madre Letizia

Accanto a Leonor c’è anche la sorella Sofia. L’Infanta dimostra di avere un grande carattere, mettendo insieme diversi dettagli di stile perfetti per una reale contemporanea, ideale per la Generazione Z. Ha indossato un abito a fiori griffato Erdem, brand amato dalla colleghe britanniche, abbastanza corto, stretto in vita e con laccetto al collo. Sofia, come molte ragazze della sua età, tiene molto al tema della sostenibilità della moda. Per questo invece di comprare un vestito per l’occasione, lo ha noleggiato come ha fatto lo scorso anno Kate in occasione del Earthshot Prize. Il capo fa parte di una vecchia collezione e può essere affittato per qualche centinaio di euro sulla piattaforma spagnola Borow. Anche Letizia di Spagna punta l’attenzione sul tema, con un abito Carolina Herrera indossato un anno fa in occasione della visita ufficiale in Germania, con decorazioni floreali sulle spalle. Il colore è il royal blue, che spopola tanto tra le reali. Letizia si è mostrata ancora una volta impeccabile e per il giorno speciale di Leonor ha battezzato gli orecchini Bulgari in oro bianco, diamanti e acquamarine ricevuto in dono 18 anni fa, quando la futura regina di Spagna è venuta alla luce.

