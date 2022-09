Leone Ferragni Lucia pronto per il primo giorno di scuola: le foto di rito non possono mancare.

Anche per Leone Ferragni Lucia, figlio di Chiara e Fedez, è arrivato il primo giorno di scuola. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo con i genitori, il bimbo è pronto per tornare sui banchi. La foto di rito, neanche a dirlo, non poteva mancare.

Leone pronto per il primo giorno di scuola

La campanella che segna il ritorno a scuola è suonata anche a casa dei Ferragnez. Leone, primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, è tornato ad indossare la divisa del prestigioso istituto internazionale St. Louis di Milano. “Entusiasmo da primo giorno di scuola“, ha scritto Federico Lucia a didascalia delle foto di rito che immortalano il bambino.

Leone accompagnato da mamma e papà

Niente babysitter per un’occasione così importante.

Ad accompagnare Leone il primo giorno di scuola sono mamma Chiara e papà Fedez. La Ferragni impeccabile come al solito, con un look all’ultima moda, mentre il rapper in jeans e t-shirt, rigorosamente total black. Il bambino, invece, indossa la divisa del St. Louis, obbligatoria per tutti gli allievi che frequentano l’istituto.

Leone a scuola e Vittoria a casa

Mentre Leone torna a scuola, baby Vittoria resta a casa. Per la bambina, anche se potrebbe avere accesso all’asilo nido, è ancora presto. I Ferragnez preferiscono lasciarla con la babysitter e averla in giro per casa ancora per un po’. La bimba, rispetto al primogenito, ha un caratterino tutto pepe.