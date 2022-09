Naike Rivelli si è scagliata contro i Ferragnez, accusandoli di utilizzare i figli per monetizzare. La figlia di Ornella Muti ha sottolineato che è in contatto con il Codacons per bloccare l’abuso sui minori da parte degli influencer.

Naike Rivelli contro i Ferragnez

Questa volta, a scagliarsi contro i Ferragnez è Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti si è inserita nell’ultima polemica che vede Chiara Ferragni nel centro del ciclone per aver condiviso un video di un dialogo intimo con Leone. Naike ha tuonato:

“Basta usare i bambini per sponsorizzare i brand e per monetizzare. I bambini hanno diritto alla loro privacy e alla loro intimità, non è giusto mostrarli sui social mettendo in mostra i loro pianti o le loro pupù solo per guadagnare soldi. (…) Ogni volta che i figli di Chiara Ferragni e Fedez appaiono in questi spezzoni di filmati ci sta dietro un brand e quindi la storia serve per monetizzare. In Italia esiste una legge sulla privacy, vale solo per i genitori?”.

Naike Rivelli in contatto con il Codacons

Naike ha proseguito:

“Ormai questi due bambini sono sovraesposti continuamente sui social con indosso dei brand come se lavorassero nella moda. Io lavoro con i brand ecosostenibili perciò so benissimo cosa c’è dietro il lavoro da influencer. I brand non vogliono i post ma vogliono le storie. (…) Possibile che nessuno dica niente? Inoltre Chiara (Ferragni, ndr) sposa solo aziende di un certo tipo, le multinazionali, che stanno facendo chiudere tutte le piccole aziende”.

Affinché “i bambini siano lasciati in pace“, la rivelli si è messa in contatto con il Codacons, grande nemico dei Ferragnez.

Unendo le forze, sperano di riuscire a bloccare la sovraesposizione social dei minori da parte degli influencer.

Rivelli-Ferragenz: la battaglia è appena iniziata

La figlia di Ornella Muti ha concluso con una frecciatina a sfondo sociale: