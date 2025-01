La rivoluzione della manicure in Corea

Seoul è diventata un punto di riferimento globale per la bellezza e la cura delle unghie. La capitale coreana non è solo famosa per la sua skincare innovativa, ma anche per le sue incredibili tendenze nella nail art. Qui, la manicure è considerata un’arte e i saloni di bellezza competono per offrire creazioni sempre più elaborate e originali. Le unghie smaltate in tinta unita sono ormai superate; la vera moda è rappresentata dalle nail art, che combinano gel, applicazioni e gemme per risultati sorprendenti.

Artiste di fama e nuove tendenze

Tra le artiste più celebri nel panorama della nail art coreana c’è Park Eunkyung, fondatrice dello studio Unistella. Le sue creazioni hanno conquistato le mani di molte star del K-Pop, come Lisa e Jennie delle Blackpink. Recentemente, Unistella ha annunciato il lancio di una nuova linea di anelli per unghie, Wear Unistella, che promette di aggiungere un tocco di eleganza senza l’uso di smalto. Questo è solo un assaggio delle tendenze che stanno per arrivare, mentre le appassionate di bellezza possono già iniziare a sperimentare con le tecniche tradizionali.

Tendenze da non perdere

Tra le tendenze più interessanti del momento, troviamo le unghie decorate con applicazioni 3D. Questi design richiedono tempo e abilità, ma il risultato finale è un vero spettacolo. Le unghie possono trasformarsi in gioielli preziosi, con effetti tridimensionali che catturano l’attenzione. Non ci sono limiti alla creatività: fiori, frutta e persino piccoli animaletti possono diventare protagonisti delle nostre mani. Anche chi ha unghie corte può divertirsi con la nail art coreana, optando per design minimalisti o per le Korean Syrup Nails, che offrono un effetto delicato e traslucido.

Come replicare le tendenze a casa

Se desideri provare a ricreare queste tendenze a casa, non è impossibile. Per le unghie 3D, puoi utilizzare gel e applicazioni di vario tipo, mentre per le Korean Syrup Nails ti basterà stratificare gel in tonalità pastello. Anche le unghie decorate con adesivi sono facili da realizzare: basta una base neutra e gli adesivi preferiti per un look giocoso e divertente. Infine, per chi cerca un effetto più sofisticato, esistono smalti speciali attivati da barre magnetiche che creano riflessi unici, simili al velluto.