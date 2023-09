Quali sono le Décolleté più belle e d’ispirazione, per l’Autunno Inverno 2023? Se anche voi siete delle amanti delle scarpe col tacco più iconiche, e vorreste costruire dei look eleganti, raffinati ma d’impatto, sviluppando uno stile vostro, unico e speciale, questo articolo potrà sicuramente esservi d’ispirazione!

Vediamo dunque insieme, quali sono i modelli di tendenza, e gli outfit da copiare.

Quali sono le Décolleté più belle per la stagione Autunno 2023? Tutti i modelli in trend

Le Décolleté racchiudono in sé tutta la femminilità dei tacchi, declinata in tantissimi stili, forme, colori…è praticamente impossibile non trovare un proprio modello perfetto. Qualcosa che davvero ci possa rappresentare. E se ancora nutrite qualche dubbio il materia, eccovi un breve elenco dei modelli di tendenza.

Décolleté a punta con tacco alto: La più iconica e d’effetto, anche definita “pump”. Questo è il modello preferito per le occasioni formali e più eleganti. Il must have è sicuramente quello in pelle nera, lucida oppure opaca, a seconda dei gusti. E anche in questa stagione Autunno 2023, resterà di grande tendenza.

Décolleté chunky: Con plateu e tacco largo, in pelle o eco-pelle, sono il modello perfetto per il lavoro, ma anche per il tempo libero. Sono le preferite di chi ama la comodità e la libertà di movimento.

Dècolleté modello Mary Jane: Particolari, non per tutte. Le Mary Jane sono una tendenza divenuta forte durante l'ultimo decennio, e ricordano un po' le scarpe che indossavamo nella nostra infanzia, ma con un tocco assolutamente retrò.

E adesso che abbiamo visto i principali modelli in trend, vediamone i colori, i tessuti, i dettagli, per creare almeno 3 outfit di grande successo.

Le Decolleté più belle, e gli outfit da copiare per l’Autunno 2023

Ma chi l’ha detto che la classica scarpa col tacco a spillo, può essere abbinata solo ai look più formali? E che le chunky, invece, non possono essere adatte ad un look serale? Siamo qui per sfatare molti miti e preconcetti, e per donare un nuovo aspetto agli outfit composti da décolleté.

Vediamo dunque tre look assolutamente di tendenza per questa stagione Autunno/Inverno 2023.

Décolleté con tacco in denim: Uno dei trend del momento, è proprio quello che prevede la grande presenza del denim, classico blu-azzurro, negli outfit. Osare con scarpe col tacco in jeans, dunque, può essere davvero una scelta vincente per questa stagione. A che cosa abbinare un accessorio così particolare? Ad un jeans, chiaramente: non un classico jeans ma un lavaggio nero, a tratti used e slavato. Per rendere il look più femminile, saranno perfette bluse e camicette con fiocchi e pizzo. Blazer di ordinanza se si è in ufficio!

Tacchi chunky eleganti: Il chunky si fa serale, con una bella gonna plissettata a ruota, dai bagliori metallici, oro o argento, e un top in raso nero. Una delle tendenze per le Dècolleté dal tacco largo e grosso, è di sceglierle nei toni dei metalli preziosi, dall'oro rosa al platino. E il look si veste subito di festa!

Mary Jane non solo retrò: Molto note tra le amanti dello stile retrò, quest'anno le Mary Jane, le classiche calzature con fibbia alla caviglia, in pelle lucida, diventano rock. Il segreto starà nell'abbinare questo modello di scarpe ad un look casual, con jeans, chiodo in pelle e t-shirt bianca. Il look d'impatto è assicurato!

Vi sono piaciute queste tips moda per indossare le Décolleté in questa stagione Autunno/Inverno? Buon divertimento, coi trend dell’anno!