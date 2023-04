Le piccole cose della vita debutterà il 7 aprile 2023. Una serie tv drammatica, tratta dal romanzo bestseller scritto da Cheryl Strayed.

Le piccole cose della vita: dove vederla



La data ufficiale del debutto della miniserie drammatica Le piccole cose della vita è venerdì 7 aprile 2023. In questa data, gli spettatori potranno intraprendere uno splendido viaggio interiore insieme alla protagonista. La serie tv sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Disney+, con protagonista Kathryn Hahn, star di WandaVision. La miniserie prevede otto episodi ed è tratta dal romanzo bestseller scritto da Cheryl Strayed. “La mia vita è un casino. Mio marito mi ha sbattuto fuori qualche giorno fa. Mia figlia mi odia. Come sono arrivata così lontano dalla persona che volevo essere?” è il punto da cui parte la storia della protagonista Clare. Un momento morto della sua vita, un momento di profonda crisi, in cui tutto sembra andare a rotoli. La protagonista dovrà intraprendere un profondo viaggio interiore per vedere la luce, ma lo farà grazie ad un importante cambiamento che avverrà nella sua vita. Da un momento difficile potrà arrivare a rimarginare alcune sue vecchie ferite, con grande profondità e anche umorismo. Sarà un viaggio speciale, introspettivo e molto intenso, che la metterà alla prova, ma le farà scoprire moltissimo di se stessa e della sua vita. Da un matrimonio quasi fallito e una carriera in crisi ad una vera e propria rinascita.

Le piccole cose della vita: un viaggio introspettivo e familiare



La protagonista di questa storia si chiama Clare. Ha un matrimonio in profonda crisi con il marito Danny e nello stesso tempo la figlia adolescente Rae inizia a tagliarla fuori dalla sua vita, allontanandola sempre di più. Tutto sembra cadere a pezzi, compresa la sua carriera da scrittrice, che sembra essere giunta a conclusione. Solo la decisione di prendere in mano una rubrica di consigli per sostituire la sua amica giornalista sembra smuovere qualcosa. Una decisione presa a malincuore, solo per motivi puramente economici, perché Clare non si sente in grado di dare consigli a nessuno. Eppure, attraverso un viaggio introspettivo dentro di lei e la sua vita, riuscirà a donare qualcosa di molto importante ai suoi lettori ma anche, e soprattutto, a se stessa. Riuscirà in questo modo a rimarginare alcune vecchie ferite, viaggiando nel suo passato, con ricordi, flashback e riflessioni che le faranno capire moltissime cose. La sua vita messa a dura prova subirà un vero scossone, ma dentro di lei saprà di avere la forza per conoscersi meglio e darsi una nuova possibilità. Questo viaggio introspettivo, che sicuramente il pubblico condividerà con la protagonista, la aiuterà a ritrovare se stessa e a fare pace con il suo passato, risolvendo molte situazioni che avevano cambiato la sua prospettiva. Tratto da un romanzo bestseller, questa serie tv saprà incantare il pubblico, facendolo emozionare e commuovere, senza mettere in secondo piano l’umorismo. Sarà un’occasione per viaggiare insieme alla protagonista, immedesimandosi in questo suo percorso così profondo e travolgente, fatto di ricordi e di emozioni forti.