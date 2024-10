Il contesto delle critiche di Tina Brown

Tina Brown, celebre giornalista e biografa di Lady Diana, ha recentemente espresso le sue opinioni su Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, in un’intervista a The Ankler. Le sue parole non sono state affatto tenere, evidenziando una serie di errori che, secondo lei, Meghan ha commesso nella sua vita pubblica e privata. Brown ha descritto Meghan come “perfetta nel commettere errori”, un’affermazione che ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e appassionati della Royal Family. La critica di Brown si inserisce in un contesto più ampio di tensioni e controversie che circondano la figura di Meghan, che continua a collezionare detrattori.

Le parole di Tina Brown su Meghan Markle

Durante l’intervista, Brown ha sottolineato che Meghan ha dimostrato una “peggior capacità di giudizio” rispetto a chiunque altro. Ha affermato che la Duchessa non ascolta i consigli delle persone intorno a lei, e che le sue decisioni spesso si rivelano disastrose. “È impeccabile nello sbagliare tutto”, ha dichiarato Brown, evidenziando come la mancanza di ascolto possa aver contribuito alle dimissioni di numerosi collaboratori della coppia. Da quando Meghan e Harry si sono sposati nel 2018, ben 18 membri del loro staff hanno lasciato, un dato che parla chiaro sulla gestione delle risorse umane da parte della Duchessa.

Le conseguenze delle scelte di Meghan e Harry

Le critiche di Tina Brown non si limitano a Meghan, ma si estendono anche a Harry. Secondo Brown, il Principe Harry è “molto bravo a fare il principe”, ma la sua decisione di seguire Meghan ha avuto conseguenze negative per la monarchia. Brown ha descritto la situazione attuale della Royal Family come “uno scheletro di sé stessa”, suggerendo che Harry potrebbe ancora avere la possibilità di tornare a corte. La sua affermazione che Harry è “il membro più talentuoso della famiglia reale” mette in evidenza il potenziale che la monarchia potrebbe perdere se non riesce a recuperare il suo nipote. La situazione è ulteriormente complicata dai problemi di salute di Re Carlo e della Principessa Kate Middleton, che non fanno altro che aumentare le pressioni sulla famiglia reale.