LDA dopo Amici: l’importante contratto discografico

Dopo l’esperienza ad Amici LDA ha firmato un contratto discografico con un’importante etichetta che lo accompagnerà nei suoi prossimi progetti.

LDA: il contratto discografico

Nonostante la sua esperienza ad Amici si sia conclusa (e non senza polemiche) i fan di LDA possono tirare un sospiro di sollievo: si dà il caso infatti che il giovane rapper abbia accettato un contratto discografico con l’etichetta Sony Music, che lo accompagnerà e lo sosterrà nei suoi prossimi progetti in ambito musicale.

La notizia è stata data dalla stessa etichetta discografica, che ha dato a LDA il benvenuto nella sua “famiglia” di artisti. Al momento l’ex volto di Amici non ha rotto il silenzio sulla questione e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa gli riserverà il futuro in ambito musicale.

L’addio a Amici

LDA ha accettato il verdetto dei giudici di Amici riguardo la sua eliminazione ma in tanti sui social hanno preso le sue difese, affermando che meritasse di arrivare alla finale del programma.

Dopo il verdetto LDA ha ringraziato Maria De Filippi per avergli concesso un posto all’interno del programma: “Maria ti devo ringraziare perchè mi hai fatto diventare Luca”, ha dichiarato, mentre la conduttrice gli ha risposto (in merito a suo padre, il famoso cantante Gigi D’Alessio: “Forse lo sei sempre stato. Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti.

Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale”. “E questa è maleducazione però!”, ha dichiarato ironico LDA.