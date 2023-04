Prendersi cura della propria igiene orale è fondamentale. I genitori lo insegnano sin da subito ed è importante mantenere alta la priorità della cura dei propri denti se non si vuole incorrere in problematiche spesso fastidiose. Certo, la genetica vuole la sua parte, ma una giusta attenzione consentirà di vivere al meglio il proprio sorriso. La vera domanda che molte persone si pongono è: ma al mattino è meglio lavarsi i denti prima o dopo la colazione?

Lavaggio denti e colazione: prima o dopo il pasto?

Sono sempre numerose le domande in merito a come e quando lavare i denti. Tra le domande più gettonate ce n’è una che è diventata l’evergreen per eccellenza: i denti vanno lavati prima o dopo avere fatto colazione? A quanto pare i professionisti del settore non convergono tutti su una risposta e le opinioni appaiono spesso discordanti le une dalle altre. C’è chi dice infatti che sia più corretto lavarli dopo avere mangiato, mentre altri pensano che sia molto meglio farlo prima di mangiare.

Lavare i denti prima della colazione: i pro

Chi è a favore del lavaggio pre-colazione, per esempio, afferma che spazzolare i denti appena svegli è utilissimo per eliminare subito placca e batteri che si formano durante la notte. Nel caso in cui si lavino prima di mangiare, una volta completato il pasto della colazione basterà solamente sciacquare con acqua la bocca per ristabilire il ph ed eliminare gli eventuali residui. A quel punto il lavaggio dei denti veri e propri sarà fatto sia dopo pranzo, sia dopo cena.

Lavare i denti post-colazione: il giusto procedimento

Se si decide di lavare i denti dopo avere fatto colazione, è sempre bene aspettare il giusto tempo prima di procedere al lavaggio. Se ci pensiamo, infatti, molto spesso a colazione si bevono o si ingeriscono sostanze prettamente acide (come il caffè e il succo di arancia), perciò è sempre bene attendere un po’ prima di utilizzare spazzolino e dentifricio.

E chi non fa colazione o lavora da casa? Quando deve lavare i denti?

Ci sono ovviamente anche persone che non sono abituate a fare colazione, sebbene sia in realtà uno dei pasti più importanti della giornata. In casi come questo, viene da sé che il lavaggio dei denti avverrà subito dopo essersi svegliati o comunque prima di uscire di casa. Se lavorate in smart working, però, non aspettate di lavare i denti dopo pranzo, ma piuttosto lavateli appena scenderete dal letto.

L’importante è prendersi cura dei propri denti lavandoli dopo ogni pasto, magari anche con l’aggiunta di collutorio, filo interdentale e tutto ciò che può aiutare il vostro sorriso a vivere sano ed esteticamente bello.

Per ogni dubbio è sempre bene rivolgersi a un/una professionista del settore

Se avete dubbi di qualsiasi tipo, la cosa principale da fare è sempre quella di rivolgersi a chi esercita la professione di dentista. Se non sapete quando lavarli o come, il dentista vi aiuterà a chiarire ogni dubbio e vi indicherà la migliore routine da seguire ai fini di un’ottima igiene orale.