Non è passato molto tempo dalle pubblicazioni sul sito del Comune di Roma: Laura Pausini e Paolo Carta si sono ufficialmente sposati. Inizialmente si era parlato del mese di giugno 2023, ma i due avrebbero scelto di dirsi il “sì per la vita” dopo 18 anni d’amore. Il sogno è stato realizzato, ma ora la domanda vera è: com’era vestita la cantante?

L’abito da sposa di Laura Pausini

Finalmente il grande giorno è arrivato. Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati in grande gioia dopo una relazione di ben 18 anni. Per il grande evento la cantante ha sì scelto di restare fedele ai colori della tradizione, ma da vera artista ha scelto di rivoluzionare qualcosa. L’abito scelto è un classico modello a sirena lungo in raso e con strascico super elegante. Le maniche sono lunghe, il bustier è a girocollo e la gonna le cade sinuosa e morbida lungo la silhouette. Fino qui, penserete voi, nulla di così diverso dal “normale”, ma in realtà non è così. Laura Pausini ha infatti scelto di abbinare il lungo abito a sirena di raso con una giacca smoking dello stesso colore.

Non solo: ad aggiungere charm e tocco di classe all’outfit da sogno, la cantante ha aggiunto un paio di bellissimi guanti di pizzo lunghi fino ai gomiti e un paio di tacchi a spillo total white con cinturino alla caviglia. Dettagli che hanno fatto la differenza e che hanno regalato all’abito una mise da favola. Come vuole la tradizione, infine, non è mancato il velo in tulle, agganciato in modo raffinato a uno chignon elegantissimo lasciato leggermente morbido. Piccolo spoiler: Laura Pausini ha voluto fare tutto da sola, dall’hairstyle al make-up e il risultato è stato impeccabile.

Dulcis in fundo, i fiori. Il bouquet di Laura Pausini è perfettamente abbinato al resto del look: un bianco candido, semplice e sempre attuale.

Il look del marito Paolo Carta

La tradizione ha colpito anche il marito di Laura Pausini, Paolo Carta, che per l’occasione ha scelto uno smoking tradizionale dal gusto un po’ più moderno. Proprio come la moglie, infatti, anche Carta ha voluto dare quel pizzico di originalità in più: come? Abbinando alla giacca e al pantalone non una camicia classica, bensì una t-shirt nera, come il resto del look. Ai piedi, invece, un paio di boots neri lucidi senza lacci. L’anima rock, in fondo, è sempre presente.

La figlia Paola: una damigella d’onore elegantissima

A completare il bellissimo quadro di famiglia ci ha pensato anche la figlia Paola, la perfetta damigella d’onore. In versione sposa little, per la piccola Paola è stato scelto un abito da vera principessa, con una gonna ampia, dettagli in pizzo e tantissime applicazioni di fiori 3D, una delle ultime tendenze del 2023. Anche per lei un bellissimo fiore bianco tra le mani, perfettamente abbinato a quello della mamma.

Un matrimonio atteso da anni, un amore che dura da quasi una vita, una vita felice e un sogno che si realizza: Laura Pausini e Paolo Carta per sempre insieme.