Laura Pausini si sposa? In arrivo il matrimonio con Paolo Carta

La relazione tra Laura Pausini e Paolo Carta dura ormai da ben 18 anni. La coppia, innamorata più che mai, pare abbia deciso di fare il passo successivo: andare all’altare. La scelta era stata già fatta due anni fa, ma a causa del Covid il tutto era stato rimandato: che cosa sappiamo sul matrimonio?

Laura Pausini e Paolo Carta si sposano: il matrimonio è previsto per giugno 2023

La decisione era già stata presa, ma l’emergenza da Covid19 li aveva fermati. Ora, che la situazione pare essere più tranquilla, tutto è diventato finalmente ufficiale. Laura Pausini e Paolo Carta, insieme da 18 anni, si sposeranno. Attualmente nessuno dei diretti interessati ha lasciato dichiarazioni sulla notizia, ma ormai i fan sanno già tutto e la cerimonia nuziale dovrebbe arrivare nel mese di giugno 2023.

Laura Pausini non ha pubblicato nulla sui social network: la cantante infatti è impegnata a promuovere il suo nuovo singolo Un Buon Inizio ance con un tour radio che la terrà seriamente impegnata fino alla fine di marzo 2023.

Ma allora la domanda è: da dove è uscita la notizia delle nozze? A quanto pare a diffondere la news è stato il Comune di Roma, sul cui sito sono apparse le pubblicazioni ufficiali del matrimonio.

Il matrimonio si svolgerà quindi nel mese di giugno 2023, ma ancora sulla location e su tutti i vari dettagli non si conosce nulla. Laura Pausini, però, vorrebbe che fosse celebrato nella sua Solarolo, il paese in cui è nata e a cui è molto legata. Paolo Carta e Laura Pausini si diranno il “sì” per la vita a giugno, poco prima di partire per il tour estivo della cantante.

Laura Pausini e Paolo Carta: un amore che dura da 18 anni

Ormai l’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta è fortissimo. I due stanno insieme da 18 anni e dal loro amore è nata anche Paola, che oggi ha 10 anni.

Il desiderio di arrivare al matrimonio era nell’aria già da diverso tempo, tant’è che la stessa Pausini aveva dichiarato: «Amo Paolo, abbiamo una bella famiglia e penso che ormai sia arrivato il momento di sposarci: è un passo che desideriamo fare tutti e due».

Una relazione molto intensa, la loro, dato che Paolo Carta è sia co-autore, sia produttore di molti brani della cantante, ma non solo. Molto spesso Carta è stato presente al Festival di Sanremo sia come direttore d’orchestra, sia come autore, produttore e musicista.

Laura Pausini e il compagno condividono da sempre sia la vita privata più intima, sia la vita professionale e difficilmente si trovano distanti. La condivisione dell’amore e della passione li ha legati moltissimo ed entrambi esaudiranno il loro grande desiderio di congiungersi in matrimonio.

Ora tutto pare essere ufficiale, ma ancora i due veri protagonisti non hanno dichiarato nulla: l’attesa si fa sempre più sentire e i fan non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli. Laura Pausini e Paolo Carta si sposeranno e il pubblico sta solo aspettando di scoprire tutti i dettagli.