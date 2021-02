Paolo Carta è un musicista italiano, nonché marito di Laura Pausini. Con un curriculum degno di nota alle spalle, è considerato uno dei migliori chitarristi che il Bel Paese ha ‘sfornato’ negli ultimi trent’anni. Cosa sappiamo della sua vita privata?

Paolo Carta: chi è?

Paolo Romano Carta è nato il 18 aprile del 1964 a Roma. Fin da piccolino si appassiona alla musica e si esibisce per la prima volta in pubblico a soli 10 anni. Durante l’adolescenza, studia per 8 anni chitarra classica e poi si dedica a diversi generi musicali. Il suo più grande amore, però, è il rock.

Verso la metà degli anni Ottanta, Paolo entra a far parte del Banco del Mutuo Soccorso.

Inizialmente viene scelto per sostituire un chitarrista, poi entra a far parte della band in modo ufficiale. Il suo ingresso è segnato dall’uscita dell’album intitolato Il Banco presenta Francesco Di Giacomo del 1989. Da questo momento in poi, la sua carriera è un continuo crescendo. Carta lavora al fianco di grandi artisti della scena musicale italiana. Da Adriano Celentano a Luca Barabrossa, passando per Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

Il suo primo disco, intitolato Domande, esce nel 1989 e riscuote un discreto successo.

Dopo aver suonato in alcune colonne sonore di cartoni animati, nel 1995 collabora con i Dhamm, che lo portano al Festival di Sanremo. Alla kermesse partecipa anche nella categoria Nuove proposte con la canzone Non si può dire mai… mai e subito dopo esce con il secondo album. In seguito, Paolo decide di abbandonare la carriera da cantante solista e decide di lavorare solo come musicista e produttore. Nel 2005, inizia a collaborare con Laura Pausini e a produrre molti dei suoi brani migliori.

Paolo Carta: la vita privata

Paolo Romano è stato sposato con Rebecca Galli, dalla quale ha avuto tre figli: Jader nato nel 1995, Jacopo nel 1996 e Joseph nel 2000.

Nel 2006 è arrivata la separazione dalla moglie, ma già dal 2005 aveva iniziato una relazione con Laura Pausini. I due sono genitori di Paola, venuta alla luce l’8 febbraio del 2013.