L’assedio di Waco: dove vedere la docu-serie

Il 28 febbraio 1993 l’America ha vissuto una delle più spaventose tragedie moderne. Un assedio durato ben 51 giorni che ha portato la morte di 86 persone. Il fatto, storicamente ricordato come l’assedio di Waco (località del Texas) è raccontato nella nuova docu-serie intitolata proprio con il nome dell’evento.

Quando esce e dove vedere la nuova docu-serie L’assedio di Waco

Il progetto nasce con l’intento di informare e raccontare con documenti inediti il tragico evento che 30 anni fa ha colpito l’America. L’assedio di Waco è una docu-serie divisa in tre parti diretta e prodotta da Tiller Russell.

Molti si stanno chiedendo dove potere vedere il nuovo documentario e la risposta è molto semplice: L’assedio di Waco sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 marzo 2023.

Il regista e produttore Tiller Russell è noto soprattutto per avere diretto un altro importante thriller Netflix, ossia Night Stalker: caccia a un serial killer.

Di che cosa parla L’assedio di Waco: la costruzione del progetto

Il sito ufficiale di Netflix la definisce così:

Questa docu-serie racconta attraverso materiali inediti il famigerato assedio di 51 giorni avvenuto nel 1993 che vide scontrarsi gli agenti federali con un gruppo religioso armato.

L’assedio di Waco racconta proprio quella terribile vicenda. Nel 2023 si celebrano proprio i 30 anni dall’accaduto: 86 persone sono morte alla fine di un assedio durato 51 giorni proprio a Waco, mentre le forze dell’ordine cercavano in ogni modo di sconfiggere il leader del culto dei davidiani, David Koresh, nascosto nel suo complesso protetto dai membri della sua setta religiosa. La docu-serie di Netflix, attraverso tutta una serie di interviste, di registrazioni dell’FBI rilasciate appositamente e di filmati assolutamente inediti, farà in modo di raccontare l’episodio in ogni suo dettaglio. In particolare, L’assedio di Waco mira a scoprire i motivi per i quali l’operazione (il cui scopo ultimo era proprio quello di arrestare Koresh e sequestrate il deposito di armi illegali) si sia poi conclusa nel peggiore dei modi, ossia con il sangue e con la morte.

Russell ha cercato in ogni modo di trattare gli eventi complessi dell’assedio di Waco nel modo più umano possibile, concentrandosi sulle emozioni di tutte le parti coinvolte. Un racconto umano e di sensazioni, oltre che di cronaca, volto a informare e a raccontare, per chi ancora non lo conoscesse, uno degli eventi più tragici dell’America, prima di quello delle Torri Gemelle.

Il trailer dà un’anteprima della docu-serie

Su Netflix è disponibile il trailer della docu-serie e in un paio di minuti si riescono a percepire tutte le emozioni del caso. «Ci sono dei bambini, facciamoli uscire» , questa è solo una delle tante frasi che vengono fuori dalle registrazioni inedite e, a giudicare dalle immagini del trailer, la suspense andrà sicuramente alle stelle.

Pensare che tutto ciò è realmente accaduto e che non si tratta di finzione è un passo in più verso l’emozione e il triste brivido di consapevolezza.

L’assedio di Waco arriva su Netflix il 22 marzo 2023 e racconterà qualcosa di terribilmente vero.