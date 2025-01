Un incontro fortuito sul set

La storia d’amore tra Nicole Moscariello e Andrea Roncato è un racconto affascinante che inizia su un set cinematografico. Nicole, madre della talentuosa attrice Giulia Elettra Gorietti, ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori, mentre la figlia ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. La loro vita si intreccia quando Giulia lavora con Roncato nel film Ricordati di Me, dando inizio a una serie di eventi che porteranno all’amore tra i due adulti.

Un amore che cresce nel tempo

Nonostante le iniziali riserve di Nicole nei confronti di Andrea, che lo considerava un dongiovanni, la loro relazione si è evoluta in un legame profondo. Dopo sette anni di fidanzamento, nel 2017, i due si sono sposati in una cerimonia romantica sul lago di Bracciano, circondati da amici e familiari. Questo momento ha segnato l’inizio di una nuova fase della loro vita insieme, consolidando un amore che è cresciuto e si è rafforzato nel tempo.

La vita quotidiana di una coppia famosa

Nicole e Andrea, ora inseparabili, condividono non solo la vita pubblica, ma anche quella privata. Nicole è spesso vista al fianco di Andrea sui red carpet, mentre lui la supporta nella cura dei suoi amati animali domestici. La loro relazione è un esempio di come l’amore possa prosperare anche lontano dai riflettori, affrontando insieme le sfide quotidiane. Nicole ha recentemente condiviso un dolce messaggio su Instagram per il compleanno di Andrea, esprimendo la sua gratitudine per averlo incontrato e sottolineando l’importanza di coltivare l’amore nel tempo.